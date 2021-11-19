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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Сын Каддафи возвращается в политику. Может ли он стать президентом Ливии?

10:07 19.11.2021 |

Мир

 Протест против выдвижения Сейфа аль-Ислама Каддафи кандидатом на пост президента Ливии

Один из сыновей бывшего ливийского диктатора Муаммара Каддафи официально вернулся на политическую сцену страны. 14 ноября 49-летний Сейф аль-Ислам Каддафи выдвинул свою кандидатуру на предстоящих президентских выборах, зарегистрировавшись в избирательной комиссии в городе Сабха на юго-западе Ливии. Выборы президента назначены на 24 декабря 2021 года.

Муаммар Каддафи правил Ливией 42 года, пока его режим не свергли в ходе протестов 2011 года. Известный своей эксцентричностью и жестокостью диктатор, был убит противниками в октябре 2011 года. Из семи сыновей Каддафи трое погибли после революции в Ливии, которая переросла в жестокую гражданскую войну.

Вскоре после свержения режима Каддафи, Сейф аль-Ислам - второй сын диктатора, был заключен в тюрьму местными ополченцами в Зинтане на северо-западе Ливии. В 2015 году он был заочно приговорен к смертной казни за деятельность во время прежнего режима, но приговор был отменен в 2016 году. В 2017 году его освободили из тюрьмы. Международный уголовный суд в Гааге также выдал ордер на арест Сейфа аль-Ислама Каддафи, помимо прочего, за преступления против человечества, совершенные в 2011 году.

Возвращение клана Каддафи к власти

Хотя со стороны может показаться удивительным, что член семьи Каддафи может вернуться в политику, эксперты по Ливии говорят, что у Каддафи-младшего действительно есть шанс выиграть выборы. Еще 10 лет назад политические силы в стране были не так сильно разобщены. Например, в 2011 году они поддерживали либо революцию, либо Каддафи. За годы гражданской войны они разделились на две основные группы: тех, кто поддерживает межународно признанное правительство в Триполи, и тех, кто выступает на стороне мятежного генерала Хафтара, контролирующего юг и восток страны, и много раз предпринимавшего попытку наступления на ливийскую столицу.

Сейчас, как заметил в интервью DW старший научный сотрудник Chatham House Тим Итон, "нет одного явного лидера или группы, которая доминирует на ливийской политической сцене". По мнению эксперта, политических игроков много, они пытаются создавать союзы и каждый преследует свои интересы.

Кандидатура Сейфа аль-Ислама, вероятно, еще больше усложнит ситуацию. "Пока его выдвижение не привело ни к чему, кроме замешательства у всех региональных и международных игроков", - пояснил ливийский политолог Абдулла аль-Кабир. "Фактически, это только еще больше усложнит политический процесс в Ливии. Я не ожидаю, что выборы состоятся вовремя", - сказал он DW.

Сейфа аль-Ислама считают наследником прежнего режима

"Я думаю, появление кандидатуры сына Каддафи окажет огромное влияние на политический ландшафт, и альянсы сильно изменятся", - считает Мохамед Омар Дорда, один из соучредителей коммерческой консалтинговой компании Libya Desk, которая работала с немецкими фондами имени Конрада Аденауэра и Фридриха Эберта, и имеет хорошие связи внутри страны. "Это заставит всех мыслить по-новому, особенно партии, сформированные вокруг одного лидера", - считает эксперт.

"Он (Сейф аль-Ислам. - Ред.) рассматривается как законный наследник прежнего режима", - отметил аль-Кабир. Некоторые аналитики предполагают, что его может поддержать около трети избирателей. Эту группу обычно называют "зелеными" и связывают это название с тем фактом, что Муаммар Каддафи выбрал зеленый цвет для ливийского флага в 1977 году.Пользователи соцсетей отмечают, что одежда, которая была на Сейфе аль-Исламе во время посещения избирательной комиссии, была почти такой же, как и наряд, в котором его отец произнес свою речь вскоре после начала протестов в 2011 году, отказавшись уйти со своего поста.

Кто претендует на власть в Ливии

16 ноября свою кандидатуру в президенты выдвинул Халифа Хафтар. Поскольку в обществе Сейфа аль-Ислама воспринимают как наследника Каддафи, Хафтар может лишиться поддержки части избирателей. Некоторые из его нынешних сторонников остаются верными семье Каддафи и вполне могут поддержать Сейфа аль-Ислама, считает аль-Кабир. В список потенциальных кандидатов в президенты входят также исполняющий обязанности премьер-министра Абдель Хамид Дбейба и спикер парламента в Тобруке Агила Салех.

 Генерал Халифа Хафтар

За последнее десятилетие ряд стран все активнее вовлекались в ливийский конфликт. В их число входят Турция, Египет, Россия, Объединенные Арабские Эмираты и Катар. Они преследуют свои собственные цели в этой богатой нефтью стране, ранее отправив туда наемников. Все эти страны также поддерживают определенных кандидатов на предстоящих выборах. Хафтар пользуется поддержкой России, Египта и ОАЭ. Но Сейф аль-Ислам также пользуется поддержкой России, которой, по некоторой информации, он пытался заручиться во время поездки в Дамаск прошлым летом.

Каковы шансы Сейфа аль-Ислама выиграть выборы?

Несмотря на то, что его имя в стране связывают с преступлениями семьи Каддафи, в некотором смысле его кандидатура вносит ясность в политические настроения избирателей. Эксперт Дорда считает, что кандидатура Сейфа аль-Ислама - это свидетельство того, что некоторые ливийские избиратели все еще поддерживают прежний режим.

Сможет ли он победить или нет, остается предметом споров. "Принято считать, что разочарования народа хаосом в Ливии после 2011 года будет достаточно, чтобы вызвать массовую поддержку Сейфа (среди "зеленых" - Ред.)", - написал в сентябрьской статье для Вашингтонского аналитического центра стратегии и политики New Lines Institute Джалель Харчауи, специалист по Ливии. "Это предположение нереалистично", - заключил Харчауи, отметив, что жертвы и противники диктаторской семьи не забыли, что Сейф аль-Ислам встал на сторону отца в 2011 году, в то время как сторонники семьи Каддафи все еще винят его в том, что его идеи открыть страну для внешнего мира сделали возможной революцию.
По материалам: Deutsche Welle
 

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