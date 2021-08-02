Удар дронов по танкеру. США и Израиль обвинили Иран в нападении на судно около Омана

США и Израиль заявили, что власти Ирана при помощи дронов нанесли удар по танкеру с нефтепродуктами у берегов Омана, в результате чего погибли два человека. Иранское правительство эти утверждения отрицает.

Нападение на танкер "Мерсер стрит" произошло в четверг в международных водах около Омана, его жертвами стали два члена экипажа: работавший охранником британец и гражданин Румынии. Судно принадлежит японской компании и ходит под флагом Либерии, однако им управляет компания Zodiac Maritime, менеджером которой является крупный израильский бизнесмен Эяль Офер.

"Изучив доступную нам информацию, мы уверены, что нападение, в результате которого погибли два невинных человека, совершено Ираном с использованием подрыва беспилотных летательных аппаратов", - заявил в воскресенье государственный секретарь США Энтони Блинкен.

Он добавил, что США консультируются со своими партнерами и правительствами стран региона относительно ответных действий.

Первыми о причастности Ирана к нападению на танкер заявили власти Израиля. Премьер-министр этой страны Нафтали Беннет сказал, что у израильской разведки есть доказательства подобных обвинений, и отметил, что Тегеран пытается "уйти от ответственности".

Предполагаемое место нападения на карте:

"Кто сеет ветер - пожнет бурю"

Власти Израиля также отметили, что действия иранского правительства не должны остаться без последствий и назвали их "большой ошибкой". "В любом случае у нас есть собственные способы дать ответ Ирану", - заявил Беннет во время заседания израильского правительства.

Версию о причастности Ирана к нападению на танкер "Мерсер стрит" подтвердил и министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб. "Мы считаем, что это нападение являлось намеренным, было направлено против судна и представляет собой явное нарушение Ираном норм международного права", - сказано в заявлении главы Форин-офиса.

Однако Иран отвергает причастность к нападению на танкер и заявляет, что готов защищаться. Официальный представитель иранского МИД Саид Хатибзаде заявил, что Израилю "следует прекратить безосновательные обвинения".

"Иран ни одной секунды не будет колебаться при защите своих интересов и национальной безопасности, - цитирует Хатибзаде агентство Франс пресс. - Кто сеет ветер - пожнет бурю".

В последнее время израильские и иранские суда не раз подвергались нападениям около Ирана, однако впервые подобный инцидент привел к гибели людей. Как передает корреспондент Би-би-си по вопросам безопасности Фрэнк Гарднер, интенсивность этой необъявленной и негласной войны между Израилем и Ираном набирает обороты, а нападение с человеческими жертвами говорит о ее серьезной эскалации.

Иран также обвиняет власти Израиля в нападениях на свои ядерные объекты и убийстве ученых, участвовавших в ядерной программе. В апреле на важном иранском ядерном объекте отключилось электричество, СМИ в Израиле связывали это с атакой израильских же спецслужб. А в конце прошлого года в Иране был застрелен физик-ядерщик Мохсен Фахризаде, иранские власти утверждают, что для его убийства Израиль использовал пулемет с искусственным интеллектом и спутниковым наведением.

Переговоры о сделке с Ираном

Тем временем в Вене продолжаются переговоры о возвращении Ирана к сделке 2015 года, в рамках которой Тегеран соглашался ограничить свою ядерную программу в обмен на отмену международных санкций.

Западные страны обвиняют власти Ирана в намерении разработать атомное оружие, однако в Тегеране настаивают, что его ядерная программа носит исключительно мирный характер.

В 2018 году тогдашний президент США Дональд Трамп заявил о выходе из ядерного соглашения с Ираном и снова ввел против этой страны санкции. В ответ Тегеран заявил, что больше не будет выполнять обязательства, которые он брал на себя в рамках сделки.

Новый американский лидер Джо Байден обещает оживить соглашение с Ираном, однако переговоры об этом пока не завершились успехом.