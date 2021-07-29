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В Китае миллиардера приговорили к 18 годам заключения за «провоцирование неприятностей»
13:37 29.07.2021 |
В Китае суд приговорил местного сельскохозяйственного магната Сунь Даву, разбогатевшего на промышленном свиноводстве, к 18 годам лишения свободы за "провоцирование неприятностей". Об этом сообщает издание The Guardian.
Сунь Даву управляет одним из крупнейших частных сельскохозяйственных предприятий страны в северной провинции Хэбэй.
Бизнесмена арестовали 11 ноября 2020 года вместе с женой, двумя сыновьями и невестками. Приговор был вынесен после нескольких недель тайных слушаний.
Его признали виновным в том, что он "устраивал ссоры и провоцировал неприятности" - такие обвинения часто используют в Китае против активистов.
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Партия «Слуга народа» считает КНР важным стратегическим партнером страны и намерена перенимать опыт Коммунистической партии Китая в управлении экономикой и построении государства, заявил в интервью китайским СМИ глава политсовета СН Давид Арахамия.
Как отмечает издание, 67-летний Сунь близок с некоторыми видными китайскими политическими диссидентами и в прошлом критиковал политику правительства в отношении сельских районов. Он был одним из немногих, кто открыто обвинил правительство в сокрытии вспышки африканского свиного гриппа, которая затронула его фермы в 2019 году, а позже разрушила большую часть промышленности страны.
Также его обвинили в незаконном занятии сельскохозяйственных угодий, создание группы для нападения на государственные учреждения и препятствование правительственным служащим выполнять свои обязанности. Он также был оштрафован на $478 697.
Сунь отверг выдвинутые против него обвинения на досудебном слушании.
Сунь Даву - основатель Dawu Agricultural and Animal Husbandry Group. Он обеспечил работой девять тысяч человек. Бизнесмен построил для своих сотрудников отдельный город: в нем жители получают бесплатный или льготный доступ к здравоохранению, школьному образованию и развлечениям.
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