В Китае миллиардера приговорили к 18 годам заключения за «провоцирование неприятностей»

В Китае суд приговорил местного сельскохозяйственного магната Сунь Даву, разбогатевшего на промышленном свиноводстве, к 18 годам лишения свободы за "провоцирование неприятностей". Об этом сообщает издание The Guardian.

Сунь Даву управляет одним из крупнейших частных сельскохозяйственных предприятий страны в северной провинции Хэбэй.

Бизнесмена арестовали 11 ноября 2020 года вместе с женой, двумя сыновьями и невестками. Приговор был вынесен после нескольких недель тайных слушаний.

Его признали виновным в том, что он "устраивал ссоры и провоцировал неприятности" - такие обвинения часто используют в Китае против активистов.

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Как отмечает издание, 67-летний Сунь близок с некоторыми видными китайскими политическими диссидентами и в прошлом критиковал политику правительства в отношении сельских районов. Он был одним из немногих, кто открыто обвинил правительство в сокрытии вспышки африканского свиного гриппа, которая затронула его фермы в 2019 году, а позже разрушила большую часть промышленности страны.

Также его обвинили в незаконном занятии сельскохозяйственных угодий, создание группы для нападения на государственные учреждения и препятствование правительственным служащим выполнять свои обязанности. Он также был оштрафован на $478 697.

Сунь отверг выдвинутые против него обвинения на досудебном слушании.

Сунь Даву - основатель Dawu Agricultural and Animal Husbandry Group. Он обеспечил работой девять тысяч человек. Бизнесмен построил для своих сотрудников отдельный город: в нем жители получают бесплатный или льготный доступ к здравоохранению, школьному образованию и развлечениям.