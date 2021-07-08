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Арахамия назвал опыт Компартии КНР достойным заимствования
19:15 07.07.2021 |
Партия "Слуга народа" считает КНР важным стратегическим партнером страны и намерена перенимать опыт Коммунистической партии Китая в управлении экономикой и построении государства, заявил в интервью китайским СМИ глава политсовета "Слуги народа" Давид Арахамия, слова которого приводит агентство "Синьхуа".
Он подчеркнул, что принципы правящих партий Украины и Китая во многом совпадают, поскольку их девизом является служение народу. Глава политсовета партии также отметил, что Компартия Китая представлена в каждом населенном пункте страны и что этот опыт непременно нужно перенимать.
Арахамия отметил, что Украина надеется перенять положительный опыт Китая в области экономического развития. По его словам, официальный Киев высоко ценит возможность участвовать в китайской инициативе "Пояс и путь", усиливающей транзитный потенциал Украины, и видит большие перспективы в сотрудничестве с КНР в образовании, туризме и культуре.
Глава политсовета "Слуги народа" отметил, что Китай представляет интерес для многих украинских туристов и сообщил, что Украина сейчас ведет переговоры с китайской стороной о возобновлении прямого авиасообщения между двумя странами, чтобы сделать поездки в Китай более удобными. Арахамия также выразил надежду, что после улучшения ситуации с пандемией Covid-19 Украина и Китай вновь начнут обмениваться делегациями для интенсификации двустороннего сотрудничества.
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