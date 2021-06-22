Переговоры по ядерной программе Ирана: Израиль заявляет, что с президентом Эбрахимом Раиси опасно иметь дело

Новый премьер-министр Израиля Нафтали Беннет призвал международное сообщество осознать угрозу со стороны Тегерана и не питать иллюзий относительно новоизбранного иранского президента Эбрахима Раиси. Этот призыв прозвучал на фоне очередного раунда переговоров о возобновлении иранской ядерной сделки, прошедшего в воскресенье в Вене.

Нафтали Беннет заявил, что иранский "режим кровавых палачей" жаждет собственного ядерного оружия, хотя официальный Тегеран неоднократно отрицал это.

Участники встречи в Вене отметили, что в вопросе возобновления ядерной сделки был достигнут прогресс. Однако они также указали на пробелы, которые необходимо заполнить.

Израиль последовательно выступает против соглашения.

О победе Эбрахима Раиси на президентских выборах было объявлено в субботу. Раиси - верховный судья Ирана, ультраконсерватор. В 1988 году Эбрахим Раиси был одним из четырех судей, заседавших в так называемых "комиссиях смерти" и отправивших на казнь десятки тысяч человек.

В 2017 году он уже участвовал в президентских выборах, но проиграл Хасану Роухани, который считается близким к реформистскому лагерю.

В своем заявлении после победы на выборах Раиси пообещал укрепить общественное доверие к правительству и стать лидером для всей нации.

"Я сформирую трудолюбивое, революционное антикоррупционное правительство", - цитируют Раиси местные СМИ.

Многие считают, что прошедшая предвыборная гонка была направлена в пользу Раиси. Избранный президент, инаугурация которого состоится в августе, находится под санкциями США.

На заседании израильского правительства в воскресенье Беннет отметил, что настал последний шанс для мировых лидеров очнуться и понять, с кем они имеют дело.

Как прошли переговоры?

Замминистра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил в интервью государственному телевидению, что стороны сейчас ближе, чем когда бы то ни было, к заключению сделки, однако добавил, что преодоление остающейся дистанции будет нелегким делом.

Председательствующий на переговорах представитель Брюсселя Энрике Мора высказался в том же духе, добавив, что прогресс в технических вопросах дал сторонам больше ясности и показал четкое видение стоящих перед ними политических проблем.

Американский советник по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан, в свою очередь, сообщил, что участникам переговоров предстоит пройти еще определенный путь в вопросах санкций и тех обязательств, которые нужно будет взять на себя Ирану.

Ранее в госдепартаменте США заявили, что непрямые переговоры продолжатся и после того, как Раиси вступит в должность президента Ирана, что должно произойти в августе.

Переговоры шести стран-участниц совместного всеобъемлющего плана действий - США, Великобритании, Франции, Китая, России, Германии, - а также Ирана о возобновлении сделки начались в апреле. В рамках сделки Иран должен ограничить свою ядерную активность в обмен на снятие санкций.

Однако Тегеран нарушает условия соглашения с тех пор, как США в одностороннем порядке вышли из сделки.

Почему Израиль выступает против сделки?

Иран и Израиль пребывают в состоянии затяжной "теневой войны", в результате которой обе страны действуют друг против друга по принципу "око за око", но пока что избегают полномасштабного вооруженного конфликта. Однако в последнее время враждебные действия между ними вновь усилились.

У этого конфликта много измерений, но одна из наиболее острых точек противостояния - ядерная активность со стороны Ирана, которую Израиль считает прямой угрозой для себя.

Иран обвиняет Израиль в убийстве своего ведущего ученого-ядерщика в прошлом году и нападении на один из заводов по обогащению урана в апреле этого года.

Израиль ставит под сомнение тот факт, что ядерная программа Ирана носит исключительно мирный характер: в Иерусалиме убеждены, что Тегеран работает над созданием собственного ядерного оружия, и неоднократно заявлял, что не допустит этого ни при каких обстоятельствах и любыми средствами.

Иранская ядерная сделка 2015 года, предполагавшая снятие санкций с Ирана в обмен на прекращение работы по обогащению урана, была приостановлена после того, как Дональд Трамп вышел из договоренности в 2018 году и вернул экономические санкции в отношении Тегерана.

Администрация президента США Джо Байдена пытается возобновить сделку.

В ответ на ужесточение санкций Иран усилил свою ядерную активность и в настоящее время обогащает уран на самом высоком уровне за всю историю, хотя этого все еще недостаточно для создания ядерного оружия.

Комментируя результаты иранских выборов, США выразили сожаление в связи с тем, что жители Ирана "были лишены возможности выбрать своих лидеров в ходе свободного и справедливого электорального процесса".

Явка на этих выборах стала рекордно низкой: проголосовать пришли менее половины зарегистрированных избирателей. Для сравнения, в 2017 году явка составила 70%.

Многие избегали голосования, полагая, что оно было спланировано в пользу Раиси - верного союзника верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.

Аятолла Хаменеи неоднократно призывал к ликвидации Государства Израиль. В 2018 году он сравнил Израиль с "раковой опухолью", которую необходимо "удалить" из региона.

Реакция в мире

Путин незамедлительно поздравил Эбрахима Раиси с победой, отметив "традиционно дружественные добрососедские отношения" между двумя странами.

Ливан, Сирия, Ирак, Турция и ОАЭ отправили схожие поздравления.

Представитель радикальной палестинской группировки ХАМАС, контролирующей сектор Газа, пожелал Ирану прогресса и процветания.

Однако правозащитные группы заявили, что в отношении Эбрахима Раиси должно пройти расследование на предмет причастности к кровавым преступлениям.