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Переговоры по ядерной программе Ирана: Израиль заявляет, что с президентом Эбрахимом Раиси опасно иметь дело
10:57 22.06.2021 |
Новый премьер-министр Израиля Нафтали Беннет призвал международное сообщество осознать угрозу со стороны Тегерана и не питать иллюзий относительно новоизбранного иранского президента Эбрахима Раиси. Этот призыв прозвучал на фоне очередного раунда переговоров о возобновлении иранской ядерной сделки, прошедшего в воскресенье в Вене.
Нафтали Беннет заявил, что иранский "режим кровавых палачей" жаждет собственного ядерного оружия, хотя официальный Тегеран неоднократно отрицал это.
Участники встречи в Вене отметили, что в вопросе возобновления ядерной сделки был достигнут прогресс. Однако они также указали на пробелы, которые необходимо заполнить.
Израиль последовательно выступает против соглашения.
О победе Эбрахима Раиси на президентских выборах было объявлено в субботу. Раиси - верховный судья Ирана, ультраконсерватор. В 1988 году Эбрахим Раиси был одним из четырех судей, заседавших в так называемых "комиссиях смерти" и отправивших на казнь десятки тысяч человек.
В 2017 году он уже участвовал в президентских выборах, но проиграл Хасану Роухани, который считается близким к реформистскому лагерю.
В своем заявлении после победы на выборах Раиси пообещал укрепить общественное доверие к правительству и стать лидером для всей нации.
"Я сформирую трудолюбивое, революционное антикоррупционное правительство", - цитируют Раиси местные СМИ.
Многие считают, что прошедшая предвыборная гонка была направлена в пользу Раиси. Избранный президент, инаугурация которого состоится в августе, находится под санкциями США.
На заседании израильского правительства в воскресенье Беннет отметил, что настал последний шанс для мировых лидеров очнуться и понять, с кем они имеют дело.
Как прошли переговоры?
Замминистра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил в интервью государственному телевидению, что стороны сейчас ближе, чем когда бы то ни было, к заключению сделки, однако добавил, что преодоление остающейся дистанции будет нелегким делом.
Председательствующий на переговорах представитель Брюсселя Энрике Мора высказался в том же духе, добавив, что прогресс в технических вопросах дал сторонам больше ясности и показал четкое видение стоящих перед ними политических проблем.
Американский советник по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан, в свою очередь, сообщил, что участникам переговоров предстоит пройти еще определенный путь в вопросах санкций и тех обязательств, которые нужно будет взять на себя Ирану.
Ранее в госдепартаменте США заявили, что непрямые переговоры продолжатся и после того, как Раиси вступит в должность президента Ирана, что должно произойти в августе.
Переговоры шести стран-участниц совместного всеобъемлющего плана действий - США, Великобритании, Франции, Китая, России, Германии, - а также Ирана о возобновлении сделки начались в апреле. В рамках сделки Иран должен ограничить свою ядерную активность в обмен на снятие санкций.
Однако Тегеран нарушает условия соглашения с тех пор, как США в одностороннем порядке вышли из сделки.
Почему Израиль выступает против сделки?
Иран и Израиль пребывают в состоянии затяжной "теневой войны", в результате которой обе страны действуют друг против друга по принципу "око за око", но пока что избегают полномасштабного вооруженного конфликта. Однако в последнее время враждебные действия между ними вновь усилились.
У этого конфликта много измерений, но одна из наиболее острых точек противостояния - ядерная активность со стороны Ирана, которую Израиль считает прямой угрозой для себя.
Иран обвиняет Израиль в убийстве своего ведущего ученого-ядерщика в прошлом году и нападении на один из заводов по обогащению урана в апреле этого года.
Израиль ставит под сомнение тот факт, что ядерная программа Ирана носит исключительно мирный характер: в Иерусалиме убеждены, что Тегеран работает над созданием собственного ядерного оружия, и неоднократно заявлял, что не допустит этого ни при каких обстоятельствах и любыми средствами.
Иранская ядерная сделка 2015 года, предполагавшая снятие санкций с Ирана в обмен на прекращение работы по обогащению урана, была приостановлена после того, как Дональд Трамп вышел из договоренности в 2018 году и вернул экономические санкции в отношении Тегерана.
Администрация президента США Джо Байдена пытается возобновить сделку.
В ответ на ужесточение санкций Иран усилил свою ядерную активность и в настоящее время обогащает уран на самом высоком уровне за всю историю, хотя этого все еще недостаточно для создания ядерного оружия.
Комментируя результаты иранских выборов, США выразили сожаление в связи с тем, что жители Ирана "были лишены возможности выбрать своих лидеров в ходе свободного и справедливого электорального процесса".
Явка на этих выборах стала рекордно низкой: проголосовать пришли менее половины зарегистрированных избирателей. Для сравнения, в 2017 году явка составила 70%.
Многие избегали голосования, полагая, что оно было спланировано в пользу Раиси - верного союзника верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.
Аятолла Хаменеи неоднократно призывал к ликвидации Государства Израиль. В 2018 году он сравнил Израиль с "раковой опухолью", которую необходимо "удалить" из региона.
Реакция в мире
Путин незамедлительно поздравил Эбрахима Раиси с победой, отметив "традиционно дружественные добрососедские отношения" между двумя странами.
Ливан, Сирия, Ирак, Турция и ОАЭ отправили схожие поздравления.
Представитель радикальной палестинской группировки ХАМАС, контролирующей сектор Газа, пожелал Ирану прогресса и процветания.
Однако правозащитные группы заявили, что в отношении Эбрахима Раиси должно пройти расследование на предмет причастности к кровавым преступлениям.
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