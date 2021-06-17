Что изменится в Израиле после ухода Биньямина Нетаньяху

Нафтали Беннет

13 июня израильский парламент с перевесом лишь в один голос утвердил правительство страны. На заседании 60 депутатов кнессета поддержали новый состав кабинета, 59 высказались против, а один воздержался.

Как бы то ни было, после нескольких месяцев политической неопределенности в Израиле наконец появилось новое правительство. Его возглавил сооснователь небольшой партии ультраправого направления "Ха-Ямин ха-Хадаш" ("Новые правые") 49-летний Нафтали Беннет. Он сменил на посту премьера Биньямина Нетаньяху из правой партии "Ликуд", находившегося в этой должности 12 лет.

В новую правящую коалицию в Израиле вошли восемь партий

Коалиционные соглашения подписали восемь партий: отражающая интересы среднего класса "Еш атид", центристский альянс "Кахоль-Лаван" Бени Ганца, левоцентристская социал-демократическая "Авода", левые социал-демократы из "Мереца", союз правых сил "Ха-Ямин ха-Хадаш" ("Новые правые"), правая националистическая партия русскоязычных израильтян "Наш дом - Израиль" Авигдора Либермана и арабская партия Израиля - "Раам" ("Объединенный арабский список").

Если хотя бы с одной из этих групп не удастся договориться по тому или иному вопросу, в стране рискует быстро разразиться правительственный кризис.

"Позиции партий расходятся во многих вопросах - таких, как внешняя политика, безопасность, экономика и религия", - отмечает политолог из исследовательского центра Israeli Democracy Institute Гидеон Рахат. "В то же время их объединяют 90 процентов вещей, которыми занимаются все правительства независимо от идеологических разногласий, а именно - повседневная политика".

Партия Беннета выступает против палестинского государства

Прежнее правительство Израиля распалось в декабре 2020 года - после того, как партнеры по правящей коалиции, Нетаньяху и лидер левоцентристского блока "Кахоль-Лаван" Бени Ганц, не договорились о госбюджете на следующий год. Поскольку Нетаньяху за отведенное время не удалось создать правительственную коалицию, президент Израиля Реувен Ривлин поручил сформировать новый Кабмин лидеру партии "Еш Атид" Яиру Лапиду.

Нафтали Беннет будет возглавлять правительство около двух лет. После этого в соответствии с имеющимися договоренностями по ротации этот пост займет лидер партии "Еш Атид" Яир Лапид.

57-летний Лапид предложил Беннету уступить свое кресло в обмен на включение в коалицию его партии "Ха-Ямин ха-Хадаш". Представители этой политической силы поддерживают незаконное строительство еврейских поселений на оккупированных палестинских территориях, а также выступают против создания отдельного палестинского государства.

Нетаньяху хотят помешать снова стать премьером

Так какие же пункты включены в коалиционные соглашения? В первую очередь, правительство собирается заняться решением экономических и социальных вопросов. Должен быть принят госбюджет. Также планируется построить новые больницы и аэропорт.

Соглашения предусматривают и разработку нового законодательства, ограничивающего срок полномочий премьер-министра до восьми лет. Это помешает Биньямину Нетаньяху снова баллотироваться на пост главы правительства.

"Израиль будет защищать свои национальные интересы"

Нафтали Беннет также четко высказался на тему израильско-палестинского конфликта и конфликта с Ираном. Израиль должен защищать "свои национальные интересы" в так называемой зоне C, которая составляет около 60 процентов оккупированных территорий Западного берега реки Иордан.

Недавняя 11-дневная война между Израилем и радикальной палестинской группировкой ХАМАС в секторе Газа завершилась хрупким перемирием, несоблюдение которого может стать для нового правительства серьезным испытанием. Беннет предостерег ХАМАС от нарушения режима прекращение огня. Если ХАМАС снова "выберет путь насилия против израильтян", то группировке дадут жесткий отпор, пообещал новый израильский премьер.

В свою очередь, комментируя возможную ядерную сделку с Ираном, переговоры о возобновлении которой в данный момент ведутся в Вене, Беннет заявил: "Израиль не позволит Ирану обзавестись ядерным оружием. Израиль не заключал соглашения (с Ираном - Ред.) и сохранит полную свободу действий".

Нетаньяху обвиняют в коррупции

Многие рядовые израильтяне тем временем надеются на то, что новое правительство положит конец политическому хаосу в стране, длившемуся более двух лет. "Я никогда не думал, что будут радоваться тому, что следующим премьер-министром станет Нафтали Беннет, - рассказывает житель Израиля Ади Редман, который симпатизирует левым силам. - Но, на мой взгляд, в новом правительстве представлено множество различных групп израильского общества".

Другой молодой израильтянин Гал Нир не испытывает особого восторга по поводу прихода к власти Беннета, однако соглашается с тем, что Нетаньяху нужна была замена. "Нужно признать, что он действительно много сделал. Но пришло время, когда кто-то другой должен взять дело в свои руки", - полагает Гал Нир.

Между тем стоит отметить, что в отношении Биньямина Нетаньяху идет судебное расследование, его подозревали в коррупции. После трех лет расследования ему предъявили обвинения по трем эпизодам. Нетаньяху обвиняют, в частности, в получении дорогостоящих подарков и влиянии на информационную политику двух израильских СМИ.