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Марш ультраправых в Иерусалиме завершился без серьезных столкновений
09:06 16.06.2021 |
Более тысячи ультранационалистов с флагами Израиля прошли во вторник, 15 июня, маршем через Старый город Иерусалима. Как передает агентство AFP, демонстрация, участники которой размахивали флагами Израиля и пели гимны поселенческого движения на оккупированных территориях, вызвала протесты на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а также предупреждения со стороны союзников Израиля, однако закончилась без серьезных инцидентов.
Полиция перекрыла на время шествия ряд дорог, применила светошумовые гранаты и пули из пенопласта, чтобы вытеснить палестинцев с главного маршрута и не допустить столкновений.
По данным медиков, 33 палестинца получили ранения. Правоохранители сообщили о травмах у двух своих сотрудников и задержании 17 человек. Некоторые из ультранационалистов скандировали: "Смерть арабам", отмечает агентство AP. По его информации, палестинцы в секторе Газа ответили на акцию запуском нескольких воздушных шаров с зажигательной смесью, в результате на юге Израиля было зафиксировано не менее десяти возгораний.
Через два дня после присяги нового, ультраправого премьера
Шествие с флагами прошло через два для после того, как сооснователь партии ультраправого направления "Ха-Ямин ха-Хадаш" ("Новые правые"), 49-летний Нафтали Беннет принес присягу в качестве нового премьер-министра Израиля. Беннет сменил на этом посту Биньямина Нетаньяху, находившегося в должности премьера 12 лет.
Марш с флагами изначально должен был состояться 10 мая, но был отменен из-за резкого роста напряженности и начала ракетных обстрелов израильских городов палестинскими радикалами из сектора Газа. Тогда же израильская полиция запретила евреям посещать Храмовую гору, которая является для мусульман третьей по значению святыней - здесь расположены мечети "Аль-Акса" и "Купол Скалы". На Храмовой горе ранее стояли и два иудейских храма, последний из которых был разрушен римлянами в 70 году н.э. Стена Плача - остаток этого храма - является главной святыней для иудеев.
Режим прекращения огня между Израилем и палестинцами
Режим прекращения огня между Израилем и палестинцами вступил в силу в ночь на 21 мая, положив конец массированным обстрелам с обеих сторон, которые не прекращались с 10 мая. Соглашение было достигнуто при посредничестве Египта.
В то же время стороны предостерегли друг друга о возможных последствиях в случае нарушения перемирия. В Израиле, в частности, предупредили, что, если из сектора Газа продолжатся ракетные обстрелы израильской территории, режим прекращения огня перестанет действовать.
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