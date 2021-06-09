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Введение единого налога для IT-компаний не заставит технологических гигантов покинуть Ирландию
08:59 09.06.2021 |
Несколько дней назад страны-участницы G7 поддержали предложение США о введении единого налога в размере не менее 15 % для транснациональных IT-компаний. Хотя предложенная ставка увеличивает размер сбора, действующий в настоящее время в Ирландии и некоторых других странах, по ряду причин технологические компании вряд ли захотят перебираться в другие регионы.
Несмотря на то, что предлагаемый участниками G7 налог по ставке 15 % больше действующего в Ирландии сбора в размере 12,5 %, он всё ещё меньше, чем, например, в США или Франции, где компании вынуждены платить 20 % налога. Кроме того, в Ирландии действует ряд налоговых соглашений с другими странами, которые позволяют снизить размер налога для многонациональных компаний, а также дают право на получение стимулов для компенсации компаниям расходов на исследования и разработку. Если новый закон G7 не повлияет на отмену таких льгот, то страны вроде Ирландии сохранят многие из преимуществ, которыми смогут продолжить пользоваться IT-компании.
Некоторые компании могут переместить свои штаб-квартиры из стран с низким уровнем налога, таких как Ирландия. Однако остаётся немало стимулов не делать этого. Такого мнения придерживается исполнительный директор юридической компании Tax Justice UK Still Роберт Палмер (Robert Palmer). Он также высказался положительно об инициативе G7 по введению единого налога, отметив, что это приведёт к концу гонки между странами, стремящимися организовать максимально выгодные условия для крупных компаний.
Ирландия стала европейской базой для штаб-квартир нескольких крупнейших международных компаний, в том числе Google, Apple и Facebook. Предложение G7 о введении единого налога направлено на то, чтобы не дать компаниями пользоваться юрисдикциями с низким уровнем налогообложения для сокращения налоговых выплат. Кроме того, эта мера будет способствовать прекращению гонки, в рамках которой страны предлагают IT-гигантам всё более выгодные условия и низкие налоги. Стоит отметить, что представители некоторых крупнейших технологических компаний поддержали инициативу G7 по введению единого налога.
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