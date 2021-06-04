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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Нетаньяху пытается помешать появлению нового коалиционного правительства

23:26 03.06.2021 |

Мир

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пытается помешать созданной в среду коалиции правых и левых партий, которая хочет сформировать новое правительство страны и положить конец его 12-летнему премьерству.

В среду вечером восемь оппозиционных партий после долгих переговоров объявили о согласии вместе сформировать правительство. Согласно договоренности, первые два года до новых выборов пост премьера-министра должен занять лидер правой партии "Ямина" Нафтали Беннет, вторые два года - глава центристской партии "Еш Атид" Яир Лапид, политическая сила которого получила вторую по численности фракцию в кнессете.

Однако коалиции, которая объединяет партии всего политического спектра, еще предстоит заручиться поддержкой парламента.

В своем первом комментарии после формирования коалиции Нетаньяху призвал членов кнессета, "избранных, благодаря голосам правых", не поддерживать коалицию. Нынешний премьер в "Твиттере" назвал новое объединение партий "левым" и "опасным". Ранее он называл формирование нового правительства "мошенничеством века", представляющим опасность для государства и народа Израиля.

Комментаторы не сомневаются, что Нетаньяху, который не смог создать коалицию сам (хотя его "Ликуд" получил наибольшее число голосов во время выборов в марте), теперь сделает все возможное, чтобы депутаты не поддержали новую коалицию.

Пока неясно, когда именно парламент может утвердить коалицию, созданную Лапидом. Голосование должно состояться примерно через десять дней после объявления о новом союзе, но сейчас его дата не назначена. Это значит, что какие-то партии теоретически могут покинуть коалицию еще до голосования.

"Во благо всех граждан"

Лапид информировал президента о формировании коалиции вечером в среду, примерно за час до истечения срока, отпущенного ему на переговоры с потенциальными партнерами.

 Лидер партии "Ямина" Нафтали Беннет (слева) - основной партнер Лапида по коалиции. По замыслу оппозиции, он должен стать первым премьером после Нетаньяху.

Глава партии "Еш Атид" пообещал сформировать правительство, которое "будет служить всем гражданам Израиля [...] уважать оппонентов и делать все возможное для объединения и установления связей между всеми частями израильского общества".

В новую коалицию, созданную для смещения Биньямина Нетаньяху, вошли восемь партий из всех частей политического спектра: левые, правые, центристы, еврейские националисты в лице Беннета и даже идеологически родственная ХАМАС арабская партия. Кроме того, к новой коалиции присоединилась и партия "Наш дом Израиль" во главе с Авигдором Либерманом, которая пользуется поддержкой значительной части русскоязычных израильтян.

Партия "Объединённый арабский список" (РААМ) будет представлена в коалиции впервые за несколько десятилетий. Само ее вступление в правящее большинство наблюдатели назвали экстраординарным событием. В соцсетях разошлось фото Лапида, Беннета и лидера РААМ Мансура Аббаса, подписывающих соглашение.

В коалицию вошли:
* "Еш Атид" во главе с Яиром Лапидом - 17 мандатов;
* "Кахоль-Лаван" Бенни Ганца - восемь мест в кнессете;
* "Ямина" Нафтали Беннета - семь мест в кнессете;
* "Наш дом - Израиль" Авигдора Либермана - семь кресел;
* "Израильская партия труда" ("Авода") Мейрав Михаэли - семь кресел;
* "Новая надежда" ("Тиква Хадаша") Гидеона Саара - шесть кресел;
* "Мерец" под началом Ницана Хоровица - шесть кресел;
* Объединенный арабский список (РААМ) - четыре кресла.

Если коалиции не удастся заручиться поддержкой большинства депутатов 120-местного кнессета, в Израиле, возможно, пройдут пятые выборы за последние два года. Коалиции необходимо набрать 61 голос для утверждения правительства.

Реакция на вчерашнее объявление о создании коалиции была неоднозначной. По информации агентства Франс пресс, не вошедшие в большинство арабские партии говорят, что выступят против правительства Беннета, который отвергает идею палестинского государства.

Критика слышна и от правых политиков. "Левые празднуют, но для государства Израиль это очень грустный день", - написал в "Твиттере" член "Ликуда" Мики Зохар, добавив, что вошедшим в коалицию правым "должно быть стыдно".

Однако многих новость о смещении Нетаньяху обрадовала. Активисты, требовавшие отставки премьера, танцевали на улицах. Кто-то из них рад концу политического кризиса, из-за которого в Израиле за последние два года четырежды проводились выборы.

"Я думаю, что политика слишком долго находилась в патовой ситуации", - сказал один из активистов в беседе с агентством Рейтер. "Нужно пробовать что-то новое, хоть это и немного страшно, а многое непонятно. Но сейчас я не вижу другого выхода", - добавил он.

Анализ

Джереми Боуэн, обозреватель Би-би-си по Ближнему Востоку

Любой здравомыслящий противник Нетаньяху знает, что нынешнему премьеру не занимать решительности и желания сохранить пост. Пока члены нового правительства и премьер не примут присягу, Нетаньяху будет делать все от него зависящее, чтобы их остановить.

Если он окажется лидером оппозиции, то всеми своими силами попытается дестабилизировать коалицию - политическое объединение с очень небольшим преимуществом в количестве парламентских мест, в которое входят представители сил всего спектра израильской политики - от правых националистов до либеральных левых. Единственное, что их объединяет, - это желание сместить Нетаньяху.

Впрочем, как бы Нетаньяху ни нападал на коалицию, наиболее вероятный сценарий - это его уход с должности премьер-министра. В конечном итоге он потерпел поражение не из-за левых соперников, а из-за своих бывших союзников - правых, которых он превратил во врагов своей безжалостной и своевольной политикой.

От нового правительства не стоит ждать никаких революционных инициатив. Ему понадобятся все силы для того, чтобы просто выдержать натиск Нетаньяху и его союзников. Оппоненты премьера надеются, что его неприятности продолжатся в суде: нынешний премьер - фигурант нескольких дел о коррупции.

 

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