Финансовые новости
- |
- 04.06.21
- |
- 01:54
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Нетаньяху пытается помешать появлению нового коалиционного правительства
23:26 03.06.2021 |
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пытается помешать созданной в среду коалиции правых и левых партий, которая хочет сформировать новое правительство страны и положить конец его 12-летнему премьерству.
В среду вечером восемь оппозиционных партий после долгих переговоров объявили о согласии вместе сформировать правительство. Согласно договоренности, первые два года до новых выборов пост премьера-министра должен занять лидер правой партии "Ямина" Нафтали Беннет, вторые два года - глава центристской партии "Еш Атид" Яир Лапид, политическая сила которого получила вторую по численности фракцию в кнессете.
Однако коалиции, которая объединяет партии всего политического спектра, еще предстоит заручиться поддержкой парламента.
В своем первом комментарии после формирования коалиции Нетаньяху призвал членов кнессета, "избранных, благодаря голосам правых", не поддерживать коалицию. Нынешний премьер в "Твиттере" назвал новое объединение партий "левым" и "опасным". Ранее он называл формирование нового правительства "мошенничеством века", представляющим опасность для государства и народа Израиля.
Комментаторы не сомневаются, что Нетаньяху, который не смог создать коалицию сам (хотя его "Ликуд" получил наибольшее число голосов во время выборов в марте), теперь сделает все возможное, чтобы депутаты не поддержали новую коалицию.
Пока неясно, когда именно парламент может утвердить коалицию, созданную Лапидом. Голосование должно состояться примерно через десять дней после объявления о новом союзе, но сейчас его дата не назначена. Это значит, что какие-то партии теоретически могут покинуть коалицию еще до голосования.
"Во благо всех граждан"
Лапид информировал президента о формировании коалиции вечером в среду, примерно за час до истечения срока, отпущенного ему на переговоры с потенциальными партнерами.
Глава партии "Еш Атид" пообещал сформировать правительство, которое "будет служить всем гражданам Израиля [...] уважать оппонентов и делать все возможное для объединения и установления связей между всеми частями израильского общества".
В новую коалицию, созданную для смещения Биньямина Нетаньяху, вошли восемь партий из всех частей политического спектра: левые, правые, центристы, еврейские националисты в лице Беннета и даже идеологически родственная ХАМАС арабская партия. Кроме того, к новой коалиции присоединилась и партия "Наш дом Израиль" во главе с Авигдором Либерманом, которая пользуется поддержкой значительной части русскоязычных израильтян.
Партия "Объединённый арабский список" (РААМ) будет представлена в коалиции впервые за несколько десятилетий. Само ее вступление в правящее большинство наблюдатели назвали экстраординарным событием. В соцсетях разошлось фото Лапида, Беннета и лидера РААМ Мансура Аббаса, подписывающих соглашение.
В коалицию вошли:
* "Еш Атид" во главе с Яиром Лапидом - 17 мандатов;
* "Кахоль-Лаван" Бенни Ганца - восемь мест в кнессете;
* "Ямина" Нафтали Беннета - семь мест в кнессете;
* "Наш дом - Израиль" Авигдора Либермана - семь кресел;
* "Израильская партия труда" ("Авода") Мейрав Михаэли - семь кресел;
* "Новая надежда" ("Тиква Хадаша") Гидеона Саара - шесть кресел;
* "Мерец" под началом Ницана Хоровица - шесть кресел;
* Объединенный арабский список (РААМ) - четыре кресла.
Если коалиции не удастся заручиться поддержкой большинства депутатов 120-местного кнессета, в Израиле, возможно, пройдут пятые выборы за последние два года. Коалиции необходимо набрать 61 голос для утверждения правительства.
Реакция на вчерашнее объявление о создании коалиции была неоднозначной. По информации агентства Франс пресс, не вошедшие в большинство арабские партии говорят, что выступят против правительства Беннета, который отвергает идею палестинского государства.
Критика слышна и от правых политиков. "Левые празднуют, но для государства Израиль это очень грустный день", - написал в "Твиттере" член "Ликуда" Мики Зохар, добавив, что вошедшим в коалицию правым "должно быть стыдно".
Однако многих новость о смещении Нетаньяху обрадовала. Активисты, требовавшие отставки премьера, танцевали на улицах. Кто-то из них рад концу политического кризиса, из-за которого в Израиле за последние два года четырежды проводились выборы.
"Я думаю, что политика слишком долго находилась в патовой ситуации", - сказал один из активистов в беседе с агентством Рейтер. "Нужно пробовать что-то новое, хоть это и немного страшно, а многое непонятно. Но сейчас я не вижу другого выхода", - добавил он.
Анализ
Джереми Боуэн, обозреватель Би-би-си по Ближнему Востоку
Любой здравомыслящий противник Нетаньяху знает, что нынешнему премьеру не занимать решительности и желания сохранить пост. Пока члены нового правительства и премьер не примут присягу, Нетаньяху будет делать все от него зависящее, чтобы их остановить.
Если он окажется лидером оппозиции, то всеми своими силами попытается дестабилизировать коалицию - политическое объединение с очень небольшим преимуществом в количестве парламентских мест, в которое входят представители сил всего спектра израильской политики - от правых националистов до либеральных левых. Единственное, что их объединяет, - это желание сместить Нетаньяху.
Впрочем, как бы Нетаньяху ни нападал на коалицию, наиболее вероятный сценарий - это его уход с должности премьер-министра. В конечном итоге он потерпел поражение не из-за левых соперников, а из-за своих бывших союзников - правых, которых он превратил во врагов своей безжалостной и своевольной политикой.
От нового правительства не стоит ждать никаких революционных инициатив. Ему понадобятся все силы для того, чтобы просто выдержать натиск Нетаньяху и его союзников. Оппоненты премьера надеются, что его неприятности продолжатся в суде: нынешний премьер - фигурант нескольких дел о коррупции.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Доллар медленнее дешевеет на межбанке из-за вывода дивидендов, но выплаты зарплат могут его подтолкнуть
ТОП-НОВОСТИ
|Закон об олигархах. Почему он не страшен Ахметову, Коломойскому, Пинчуку и Фирташу
|Решение о признании лица олигархом принимает СНБО - президентский законопроект
|Стоимость жилой недвижимости возрастет на десятки процентов – прогноз застройщиков и экспертов
|Сергей Згурец: В оборонке не мы зависим от белорусов, а они — от нас
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Евросоюз изменил правила ввоза наличных денег
|Нетаньяху пытается помешать появлению нового коалиционного правительства
|ЕС и Великобритания договорились о рыбной ловле на фоне спора в Ла-Манше
|Капитализация 100 крупнейших компаний мира достигла рекордных $31,7 трлн - PwC
|Агентство авиабезопасности ЕС запретило летать в воздушном пространстве Беларуси
|Сергей Згурец: В оборонке не мы зависим от белорусов, а они — от нас
Это интересно
|TSMC приступила к строительству в США предприятия по выпуску 5-нм чипов
|Американские регуляторы утверждают, что высказывания Илона Маска плохо контролируются компанией Tesla
|В кибератаке на крупнейшего в мире производителя мяса подозревают хакеров из России
|Nvidia представила GeForce RTX 3080 Ti за 1200 долларов и GeForce RTX 3070 Ti за 600 долларов
|Daimler и Nokia подписали лицензионное соглашение
|В браузере Mozilla Firefox появился встроенный переводчик
|AMD представила FidelityFX Super Resolution — открытую технологию ИИ-масштабирования изображения