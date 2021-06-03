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В Израиле оппоненты премьера Нетаньяху договорились о коалиции
07:56 03.06.2021 |
Лидеру оппозиционной партии "Еш Атид" Яиру Лапиду удалось сформировать новый кабинет министров Израиля. Об этом Лапид вечером в среду, 2 июня, сообщил президенту страны Реувену Ривлину, который и поставил перед ним такую задачу. Новое правительство будет уважать своих оппонентов и сделает все возможное с целью объединить все части израильского общества, пообещал лидер "Еш Атид".
На протяжении 2 лет пост премьер-министра будет занимать сооснователь партии правого направления "Ха-Ямин ха-Хадаш" ("Новые правые") Нафтали Беннет, затем его сменит Лапид. Нынешний глава правительства Биньямин Нетаньяху занимал эту должность 12 лет.
Президент Израиля 5 мая поручил Лапиду в течение 28 дней сформировать новый кабинет министров, поскольку Нетаньяху из партии "Ликуд" за отведенное время не удалось создать правительственную коалицию.
Развал коалиции Нетаньяху
Прежнее правительство Израиля распалось в декабре 2020 года, поскольку партнеры по правящей коалиции Биньямин Нетаньяху и лидер левоцентристского блока "Кахоль-Лаван" Бени Ганц не договорились о госбюджете на следующий год. Тогда Нетаньяху отказался утверждать бюджет, сославшись на чрезвычайные обстоятельства в связи с пандемией COVID-19. По мнению критиков, Нетаньяху таким образом хотел помешать Ганцу занять пост премьера осенью 2021 года, как было согласовано в коалиционном договоре.
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