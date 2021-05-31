Израиль: оппозиция достигла соглашения о правительстве без Нетаньяху

Глава израильской правоцентристской партии "Ямина", бывший министр обороны Нафтали Беннет, заявил, что его партия присоединится к коалиционному правительству без Биньямина Нетаньяху. Лидеру оппозиции Яиру Лапиду, которому пятого мая дали 28 дней на формирование коалиционного "правительства перемен", открывается путь к креслу премьера.

"Я сделаю все возможное, чтобы сформировать с Лапидом правительство национального единства", - заявил глава правой партии, решение которой может определить судьбу Нетаньяху.

Как сообщает агентство Рейтер, 49-летний Беннет, объясняя свое решение, заявил, что речь идет "либо о пятых выборах, либо о правительстве единства". На его слова отреагировали палестинцы, заявив, что правительство под началом Лапида "не будет отличаться" от нынешнего и будет слишком правым.

Представители "Ямины" и партии Лапида продолжат переговоры о коалиции в воскресенье.

Ранее Беннет провел заседание с членами фракции "Ямины", почти все участники которой одобрили сотрудничество с Лапидом и его "Блоком перемен" - коалицией партий, стремящейся сместить Нетаньяху. Таким образом законодатели "Ямины" хотят предотвратить проведение уже пятых за последние месяцы парламентских выборов.

У "Ямины", представляющей собой альянс правых движений, всего шесть кресел в 120-местном Кнессете, но этого достаточно, чтобы от ее решения зависело создание коалиции, а значит и будущее 12-летнего премьерства Нетаньяху.

По данным израильских СМИ, стороны достигли соглашения, по условиям которого 49-летний Беннет будет премьер-министром в течение двух лет, а затем уступит это место Лапиду еще на два года до новых парламентских выборов.

В воскресенье, перед заявлением Беннета, лидеры партии направили "Ликуду" ультиматум с требованием окончательно ответить, есть ли у Нетаньяху реальная возможность сформировать коалицию. Если ее нет, то партия может согласиться на альянс с его соперниками.

Реакция "Ликуда"

Нетаньяху и члены его партии отреагировали на заявление Беннета критически. Сам действующий премьер заявил, что Беннет начал "аферу века" и что он заинтересован только во власти.

Нетаньяху сказал, что сделал партии Беннета несколько "потрясающих" предложений, которые помогли бы остановить "опасное левое движение". Однако бывший министр обороны, по словам премьера, "заботится только о себе".

Нетаньяху в своей речи вновь заявил, что правое ротационное правительство с Гидеоном Сааром, которое он предлагал ранее, и от которого Саар отказался, все еще может быть сформировано. А нынешнее, которое формирует Лапид, может создать угрозу национальной безопасности Израиля.

Анализ: пестрая коалиция

Иоланда Нелл, корреспондент Би-би-си на Ближнем Востоке

Если в Израиле появится новое коалиционное правительство без Нетаньяху, его состав будет крайне необычным - в союз войдут партии, далекие друг от друга на политическом спектре.

На левом фланге окажется "Мерец", выступающая против оккупации Израилем Палестинских территорий, а справа - "Ямина", во главе с религиозным националистом Нафтали Беннетом, в прошлом возглавлявшим министерство обороны и призывавшим к захвату большей части Западного берега.

По общему пониманию, в рамках соглашения о ротационном премьерстве, Беннет займет премьерское кресло первым, после чего передаст власть центристу и бывшему ведущему новостей Яиру Лапиду. Коалиции, скорее всего, понадобится и поддержка небольшой фракции арабской партии РААМ.

Несмотря на идеологические разногласия, критики Нетаньяху вместе требуют перемен. Премьер проходит по уголовному делу о коррупции, вину в которой отрицает, и его соперники говорят, что Нетаньяху больше заинтересован в сохранении власти, чем в будущем государства.

После конфликта

Для формирования большинства партии или коалиции необходимо по итогам выборов получить в Кнессете 61 кресло, и результаты последних выборов снова открыли равные возможности для всех политических сил страны.

Попытки Нетаньяху сформировать коалицию после выборов провалились. Лидер оппозиции и глава партии "Йеш атид" ("Есть будущее") Яир Лапид, напротив, заручился поддержкой 56 депутатов от разных партий, и 5 мая президент Израиля Реувен Ривлин дал ему мандат на формирование коалиционного правительства в течение 28 дней. Этот срок истекает 2 июня.

В этот период произошло очередное обострение конфликта с сектором Газа, которое, по мнению многих наблюдателей, пошло Нетаньяху на пользу, дав ему шанс сыграть роль сильного лидера и сплотить граждан перед лицом внешней угрозы. Для коалиции Лапида конфликт, наоборот, был скорее вреден - один из ее потенциальных партнеров, представляющая израильских арабов исламская партия РААМ, прекратила переговоры из-за столкновений между арабским населением и израильской полицией.

Однако после перемирия с ХАМАС политическая жизнь в Израиле продолжилась, и "Ликуд" активизировался: в субботу партия Нетаньяху предложила своему бывшему члену, а ныне основателю партии "Новая надежда" Гидеону Саару сформировать ротационное правительство, однако Саар это предложение отверг, заявив, что партия "продолжит добиваться смены Нетаньяху на посту премьера".

Аналитик Би-би-си по Ближнему Востоку Себастиан Ашер считает, что Яир Лапид может быть близок к цели формирования коалиции, однако Нетаньяху нельзя недооценивать. Исход нынешних переговоров зависит от того, согласится ли Беннет на ротационное премьерство, и если да, то на каких условиях.

71-летний Нетаньяху - первый действующий израильский лидер, против которого открыто уголовное дело о коррупции. Против него заведено три дела по статьям о мошенничестве, подкупе и злоупотреблении доверием, известных как "Дело 1000", "Дело 2000" и "Дело 4000". Все обвинения Нетаньяху отрицает.