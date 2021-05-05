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Премьер Израиля Нетаньяху не смог сформировать новое правительство
09:11 05.05.2021 |
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, занимающий этот пост уже 12 лет, не смог создать правительственную коалицию. В ночь на среду, 5 мая, истек срок, в течении которого лидер победившей на выборах партии должен был сформировать большинство в парламенте. Нетаньяху проинформировал президента Реувена Ривлина, что не смог справиться с этой задачей и возвращает мандат на формирование кабинета министров главе государства. Ривлин в ответ сообщил, что в среду с партиями свяжутся "по поводу процесса создания правительства". Он может вернуть мандат Кнессету (парламенту), что будет означать его роспуск и новые парламентские выборы, или выберет нового кандидата, который получит 28 дней на формирование коалиционного правительства.
Таким кандидатом может стать один из лидеров оппозиции Яир Лапид, возглавляющий партию "Еш Атид". Ранее Лапид был ближайшим соратником Бени Ганца в оппозиционной левой партии "Кахоль-Лаван". Сам Нетаньяху может порекомендовать президенту передать мандат выходцу из "Ликуда", правому политику Нафтали Беннету, который перед выборами основал партию "Ха-Ямин ха-Хадаш" ("Новые правые").
Если и новому кандидату не удастся заручиться поддержкой большинства депутатов, то Израиль ожидают новые парламентские выборы - уже пятые за последние два года.
Развал коалиции Нетаньяху и суд по обвинениям в коррупции
Прежнее правительство распалось в декабре 2020 года из-за того, что партнеры по правящей коалиции Биньямин Нетаньяху и Бенни Ганц не смогли договориться о госбюджете на следующий год. Тогда Нетаньяху отказался утверждать бюджет, сославшись на чрезвычайные обстоятельства в связи с пандемией коронавируса. Критики полагали, что таким образом Нетаньяху хотел помешать Ганцу занять пост премьер-министра осенью 2021 года, как это было согласовано в коалиционном договоре.
В отношении действующего премьера Израиля идет суд по обвинениям в коррупции. После трех лет расследования Нетаньяху предъявили обвинения по трем делам. Его обвиняют, в частности, в получении дорогостоящих подарков и влиянии на информационную политику двух израильских СМИ.
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