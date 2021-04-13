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Россия срочно прекращает пассажирское авиасообщение с Турцией
08:46 13.04.2021 |
Россия с 15 апреля до 1 июня приостанавливает регулярные и чартерные авиарейсы в Турцию.
Как сообщает "Европейская прадва" со ссылкой на российское информагентство "Интерфакс", об этом заявила вицепремьерка РФ Татьяна Голикова.
"Нами принято решение ограничить регулярное и чартерное авиасообщение, осуществляемое из российских международных аэропортов в аэропорты Турецкой республики и в обратном направлении с 15 апреля по 1 июня", - сказала она на брифинге в понедельник.
По ее словам, исключение предусмотрено только для рейсов, организованных для возвращения россиян домой и поездок, связанных со строительством атомной электростанции Аккую.
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Если посмотреть на отчеты о результатах прошлой встречи Зеленского с Эрдоганом, в октябре прошлого года, может сложиться впечатление, что кто-то по ошибке обнародовал их снова.
Также на взаимной основе сохранят два рейса в неделю из Москвы в Стамбул и обратно.
Туроператорам советуют в этот период, с 15 апреля до 1 июня, приостановить продажу туров в Турцию, а туристам, которые приобрели такие поездки, отложить путешествие.
Впрочем, отметила Голикова, россияне, которые уже находятся в Турции, могут возвращаться в запланированные даты.
Рейсы на такой же период приостановили также в Танзанию.
Решение объясняют ситуацией с коронавирусом в этих странах. В конце недели в Турции зарегистрировали новый максимум заражений - более 55 тысяч.
На прошлой неделе руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что на Турцию приходится большинство "завезенных" в страну случаев коронавируса. "Из разных стран привезены и британский вариант, и южноафриканский, но только из Турции у нас ввезены оба варианта разными людьми и в разное время", - цитируют ее.
"Если ситуация стабилизируется, то мы будем оперативно информировать наших граждан, чтобы они имели возможность покупать туры в эти государства", - сказала Татьяна Голикова.
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