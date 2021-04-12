Турецкое дежавю: Реализует ли Зеленский договоренности с Эрдоганом

Тарас Паньо / Depo.ua

Визит президента Украины в Турцию дал ему шансы на относительно легкий и достаточно масштабный успех в международной политике. Вопрос только в том, удастся ли превратить эти шансы в практические результаты - при этом не нанеся вреда отношениям с нашими западными партнерами.

Встречу Владимира Зеленского с его турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в Турции, в Офисе президента подали как несомненный успех. При этом, если посмотреть на дело формально, эта оценка будто и не является критически далекой от реальности.

Цели визита Зеленского можно условно разделить на три группы. Первая - основополагающие вопросы международно-политического аспекта украинской нацбезопасности. Вроде позиции Анкары относительно принципов безопасности в Черноморском регионе, отношение к "Крымской платформые", обострению на Донбассе.

И здесь Зеленский получил поддержку во всех без исключения вопросах. "Мы выступаем за территориальную целостность и суверенитет Украины. Мы подтвердили наше принципиальное решение не признавать аннексию Крыма. Мы заявили, что поддерживаем инициативу Украины в виде "Крымской платформы", которая направлена на сближение международного сообщества в вопросе Крыма", - сказал на совместной пресс- конференции Эрдоган. Который даже будто бы согласился поддерживать вступление Украины в НАТО.

Другая группа вопросов, которые интересовали украинского президента, касалась возможного сотрудничества между странами в военной сфере. Здесь тоже есть чем похвастаться. Поскольку разговор украинского министра обороны Тарана с его турецким коллегой Хулуси Акаром, который касался поставок Украине беспилотных авиационных комплексов Bayraktar и боеприпасов к ним, а также совместного строительства кораблей класса корвет и транспортных Ан-178, тоже может быть оценен только положительно.

Третья группа вопросов, касающихся торговых отношений между странами, тоже вроде как обсуждалась. Но о конкретных результатах пока сказать сложно. В частности, зона свободной торговли, о которой Украина и Турция без особого успеха говорят без малого уже восемь лет, так и осталась пока в неопределенном будущем - хотя обе стороны и задекларировали готовность продолжить свое сотрудничество. И даже провести "аудит спорных моментов" - от чего те, наверное, тихо исчезнут сами по себе. Совместные проекты в сфере энергетики и гражданского самолетостроения также остались на стадии обсуждения, результаты которого не были зафиксированы даже рамочными соглашениями.

Из хоть немного более конкретных документов было подписано разве что соглашение между правительствами двух государств о сотрудничестве в строительстве жилья для представителей крымскотатарского народа. Но 500 квартир - это не совсем тот масштаб, которого хотелось бы ожидать от встречи двух президентов.

Своеобразным дополнительным индикатором успехов в украинско-турецких отношениях можно считать еще и тот факт, что сразу после объявления результатов визита Зеленского в Анкару появилась информация о том, что свободный въезд российских туристов в Турцию планируют ограничить. Исключительно из-за роста заболеваемости коронавирусом. Параллельно появились и слухи о том, что "Украина заберет "Мотор-Сич" у китайцев и отдаст туркам". Что, принимая во внимание близкий к "1 + 1" источник происхождения подобных теорий, похоже на маленькую провокацию известного президентского "бывшего друга".

Впрочем, результаты последней встречи двух президентов у всех, кто внимательно следит за двусторонними отношениями, вызывают стойкое впечатление дежавю. И не зря. Ведь, если посмотреть на отчеты о результатах прошлой встречи Зеленского с Эрдоганом, в октябре прошлого года, может сложиться впечатление, что кто-то по ошибке обнародовал их снова. И про "правовые основы для расширения и углубления действующего украинско-турецкого сотрудничества в сфере обороны", и о "намерениях осуществить проекты по строительству боевых кораблей, беспилотников и турбинных двигателей" для нужд украинского и турецкого ВПК - все это уже было сказано минимум один раз. После визита Зеленского в Анкару в 2020 году. А о "перспективах скорейшего создания ЗСТ" было сказано столько раз, что стыдно и вспоминать. Это была одна из любимых тем еще у Виктора Януковича, который рапортовал о "завершении работы" в 2013 году.

Можно не сомневаться в том, что Турция готова продать нам Bayraktar'ы и всю необходимую технику для их эксплуатации. Вопрос лишь в том, есть ли у Украины достаточно средств и политической воли для масштабных закупок. Турция готова строить вместе с нами самолеты. Надо только предложить конкретные условия такого сотрудничества, а не очередную декларацию о намерениях. Даже ЗСТ Эрдоган с удовольствием подпишет. Если Украина предложит достаточно выгодные условия. Но, судя по продолжительности переговоров, компромисса стороны так и не достигли, и "аудит проблем" в этом случае вряд ли поможет.

Проще говоря, сейчас в двусторонних отношениях с Турцией мы имеем близость интересов, вызванную общей геополитической проблемой в виде России, а также возможностью теснее сотрудничать в сфере ВПК. Превратится ли этот потенциал в реальные успехи, или так и будет кочевать из одного общего заявления в другое - это зависит, в основном, от Банковой. Которой стоит более эффективно использовать имеющиеся возможности. Не забывая, впрочем, о том, что излишне глубокая интеграция с Турцией, особенно в военной сфере, не вызовет безумного энтузиазма у наших геополитических союзников. И если в Вашингтоне на нее, скорее всего, посмотрят сквозь пальцы, то для Брюсселя, Берлина и Оттавы Эрдоган давно стал существенным поводом для раздражения.