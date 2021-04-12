Финансовые новости
- |
- 12.04.21
- |
- 23:50
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Иран обвинил Израиль в атаке на ядерный объект в Натанзе
19:42 12.04.2021 |
Власти Ирана обвинили Израиль в совершении атаки на ядерный объект в Натанзе. Она стала местью за позицию Тегерана по проблеме отмены американских санкций, заявил в понедельник, 12 апреля, представитель МИД Ирана. По его словам, целью атаки был срыв переговоров по иранской ядерной сделке. Представитель ведомства пригрозил ответными мерами.
В тот же день Организация по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) подтвердила факт взрыва в Натанзе, в результате которого в одном из помещений ядерного объекта обрушился потолок. По словам официального представителя организации Бехруза Камальванди, зафиксирована также проблема в системе электроснабжения.
В ЕС и Германии обеспокоены последствиями для переговоров в Вене
Между тем министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas) обеспокоен возможными последствиями аварии в Натанзе для начавшихся в Вене переговоров по Ирану. Переговорный процесс ввиду недавних событий имеет особенно важное значение, заявил он в Берлине.
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель также встревожен предполагаемой атакой на иранский ядерный объект. Любая попытка подорвать усилия по восстановлению ядерного соглашения с Ираном абсолютно неприемлема, подчеркнул он, выступая в Брюсселе. По словам главы европейской дипломатии, необходимо тщательно расследовать обстоятельства инцидента и установить, кто за ним стоит.
В свою очередь премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал Иран крупнейшей угрозой стабильности в ближневосточном регионе. "Иран поддерживает террористов во всем мире", - заявил он после встречи в Иерусалиме с министром обороны США Ллойдом Остином. Он подчеркнул, что власти в Тегеране не отказывались от стремлений получить ядерное оружие. При этом Нетаньяху не ответил на обвинения Ирана в совершении атаки на объект в Натанзе.
ЕС продлил санкции против Ирана
Тем временем ЕС сообщил о продлении еще на один год санкций в отношении Ирана в связи с нарушением прав человека. Ограничительные меры будут действовать до 13 апреля 2022 года, говорится в заявлении Совета ЕС.
Черный список также несколько расширен, в него добавлены еще восемь человек и три организации из-за насилия в отношении демонстрантов в ноябре 2019 года. Тем самым в списке числятся 89 человек и четыре организации.
Иран заявил о теракте в Натанзе
В ночь на 11 апреля на ядерном объекте в Натанзе произошел инцидент, который власти страны назвали "терактом". "Мы осуждаем теракт в Натанзе и попытку врагов Ирана помешать прогрессу страны в атомной области", - заявил вечером в тот же день вице-президент Али Акбар Салехи. Англоязычный иранский телеканал Press TV ("Пресс-ТВ") сообщил, что к "инциденту" на ядерном объекте привела проблема с электрической распределительной сетью.
Днем ранее в Натанзе был введен в эксплуатацию новый цех по производству усовершенствованных центрифуг. Церемония ввода в эксплуатацию центрифуг 164 IR-6 и 30 IR-5 на подземном объекте с участием президента Ирана Хасана Роухани 10 апреля транслировалась в эфире государственного телевидения.
Возобновились переговоры по Ирану
В феврале вступило в силу решение иранских властей, ограничивающее инспектирование ядерных объектов МАГАТЭ в рамках дополнительного протокола. В то же время Тегеран предупредил, что при необходимости обогатит уран до показателя, существенно превышающего международные договоренности.
В апреле в Вене начались переговоры по возвращению к соблюдению условий Совместного всеобъемлющего плана действий с участием США. Так, 2 апреля состоялась видеоконференция совместной комиссии по СВПД, а 6 и 9 апреля в Вене прошли встречи рабочих групп в очном формате. Американский лидер Джо Байден сигнализировал возможность возвращения Вашингтона к участию в соглашении, из которого страна вышла во время президентства Дональда Трампа. Переговоры в Вене продолжатся 12 апреля.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Коронавирусный шантаж: Как Кличко и центральная власть борются за рейтинги
|Турецкое дежавю: Реализует ли Зеленский договоренности с Эрдоганом
|О переходах из УПЦ МП в ПЦУ и визите патриарха Варфоломея в Украину - интервью с религиоведом Екатериной Щеткиной
|Позитив недели. Наши конструкторы показали новую тяжелую БМП «Вавилон»
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Иран обвинил Израиль в атаке на ядерный объект в Натанзе
|Шесть государств-членов ЕС еще не ратифицировали Стамбульскую конвенцию
|США предупреждают о последствиях возможной агрессии РФ в отношении Украины
|Избиратели Кыргызстана поддержали усиление власти президента
|«Только на "Бук» надеяться»: СМИ обнародовали переговоры сепаратистов перед крушением «Боинга» под Донецком
|На ядерном объекте в Иране отключилось электричество. В Израиле говорят о кибератаке
Это интересно
|Lenovo представила Legion Phone Duel 2 — игровой смартфон за €799, который нужно использовать в горизонтальной ориентации
|Panasonic назвала батареи Tesla 4680 ключом к созданию доступных электромобилей за $25 000
|Список криптомиллиардеров Forbes вырос вчетверо
|Toyota Mirai и Lexus LS получили продвинутый «автопилот»
|Bentley построит фирменный жилой небоскреб
|Соединенные Штаты добавили в черный список китайские компании и организации, связанные с суперкомпьютерами
|Ученые придумали, как использовать хаос для защиты устройств от взломов