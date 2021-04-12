На ядерном объекте в Иране отключилось электричество. В Израиле говорят о кибератаке

Агентство по атомной энергетике Ирана сообщило об аварии в энергосети на ядерном объекте в Натанзе, где только в субботу заработали новые центрифуги для обогащения урана. Иранские власти называют произошедшее "терактом", а СМИ Израиля связывают инцидент с кибератакой израильских спецслужб.

В воскресенье официальный представитель Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди заявил, что утром на ядерном объекте в Натанзе произошел инцидент, во время которого была нарушена работа сети энергоснабжения. По его словам, "пострадавших и утечек" не было.

Позже иранские власти заявили, что причиной аварии был террористический акт. "Иран осуждает этот отвратительный акт и напоминает международному сообществу и МАГАТЭ о необходимости бороться с подобными проявлениями ядерного терроризма. Иран оставляет за собой право предпринять действия против злоумышленников", - сказал вице-президент Ирана и глава (ОАЭИ) Али Акбар Салехи (цитата по агентствам Фарси и ТАСС).

Представители МАГАТЭ сообщили, что знают о произошедшем, но ситуацию не прокомментировали.

В июле прошлого года на предприятии по обогащению урана в Натанзе произошел пожар, причиной которого в ОАЭИ также посчитали диверсию.

Как может быть причастен Израиль?

Израильская общественная телерадиокомпания передала, что причиной нынешнего инцидента в Иране можно считать кибератаку со стороны спецслужб Израиля. Вещатель сослался на предположение о том, что вирус Stuxnet, обнаруженный в 2010 году, был создан США и Израилем для того, чтобы вывести из строя иранские центрифуги для обогащения урана.

Газета Haaretz также сообщила, что нынешнюю аварию можно связать с израильской кибератакой.

А Рон Бен-Ишай, аналитик по вопросам безопасности портала Ynet, написал, что причиной аварии могла быть не случайность, а предумышленная диверсия для замедления темпов развития иранской ядерной программы. Это происходит на фоне возобновишихся переговоров с США о снятии санкций и приближения Тегерана к возможности производить ядерное оружие.

Судьба ядерной сделки

Судьба ядерной сделки с Ираном остается неопределенной с тех пор, как в 2018 году администрация тогдашнего президента США Дональда Трампа в одностороннем порядке вышла из соглашения и возобновила экономические санкции против Тегерана.

Администрация Байдена предпринимает дипломатические усилия, чтобы вернуть соглашение к жизни. Для этого, как признают в Белом доме, Вашингтону придется снять санкции, введенные при Трампе. Однако США хотят, чтобы сначала Иран отказался от шагов, направленных на возобновление программы обогащения урана.

На прошлой неделе премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его страна не станет себя связывать новой сделкой с Ираном.

Совместный план действий по иранской ядерной программе, который называют "ядерной сделкой", был подписан в Вене 14 июля 2015 года шестью державами (пятью постоянными членами Совета Безопасности ООН плюс Германией) и Ираном.

В обмен на снятие санкций Иран согласился в течение 15 лет не обогащать уран до оружейного уровня, ограничить объем имеющегося у него низкообогащенного урана 300 килограммами и сократить число действующих центрифуг для обогащения урана с имевшихся у него 19 тыс. до 6100.

Иран заявляет, что его атомная программа преследует мирные цели, однако США и другие страны подозревают, что Тегеран тайно ищет возможности для разработки ядерного оружия.

Выходя из соглашения, Трамп сказал: "Это гигантский вымысел: считать что режим убийц желает лишь мирной атомной программы". Он восстановил жесткие экономические санкции против страны, надеясь, что это вынудит Иран пойти на новые уступки.

Иран в ответ объявил, что не будет соблюдать наложенные соглашением ограничения, прежде всего в отношении числа центрифуг.

С тех пор Иран продолжал нарушать соглашение, чтобы усилить давление на США. В январе власти Ирана заявили о повышении обогащения урана на своих предприятиях до 20%.

Это самое серьезное нарушение договоренностей со стороны Ирана. Для производства атомной бомбы необходим уран, обогащенный до 90%, но когда есть 20-процентный уран, который обычно используется в исследовательских ядерных реакторах, технологически произвести ядерное оружие легче.

