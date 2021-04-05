Нетаньяху покинул суд по делу о коррупции, не дождавшись конца заседания

Государственный обвинитель Лиат Бен-Ари заявила о "многочисленных и значительных доказательствах", свидетельствующих о коррупции и злоупотреблении полномочиями со стороны премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Она обозначила позицию прокуратуры на открытии доказательной фазы процесса над главой израильского кабмина в понедельник, 5 апреля, в Окружном суде Иерусалима.

По словам Бен-Ари, политик получал "всевозможные блага от владельцев основных израильских средств массовой информации" в целях продвижения своих интересов и переизбрания на посту премьера.

Нетаньяху покинул зал суда до завершения заседания

Биньямин Нетаньяху присутствовал на заседании, на которое прибыл через 20 минут после его начала. Адвокатам главы кабмина не дали ответить на речь прокурора, поскольку суд сразу же перешел к опросу свидетелей. Сам политик покинул зал вскоре после перерыва. Защитники просили отпустить его, сославшись на занятость премьера в связи с формированием коалиции по итогам парламентских выборов 23 марта.

Премьер до сих пор присутствовал на двух заседаниях Окружного суда Иерусалима - 24 мая 2020 года и 8 февраля 2021 года.

Расследование длилось свыше трех лет

Расследование израильской полиции в отношении Нетаньяху длилось свыше трех лет. По его итогам генеральный прокурор страны Авихай Мандельблит предъявил обвинения политику по трем разным делам: "дело 1000", "дело 2000" и "дело 4000". По так называемому "делу 1000" Биньямина Нетаньяху обвиняют в том, что он на протяжении многих лет получал дорогие подарки, в том числе от голливудского продюсера Арнона Милчена и австралийского миллиардера Джеймса Пакера. Жена и сын Нетаньяху, согласно обвинению, также получали презенты: сигары, шампанское, драгоценности, авиабилеты - на общую сумму около 230 тысяч евро.

В "деле 2000", как и в предыдущем, по мнению обвинения, были признаки мошенничества и злоупотреблении доверием со стороны премьера. Согласно материалам расследования, Нетаньяху договорился с учредителем израильской газеты Jedinot Achronot Арноном Мозесом о том, чтобы это ежедневное издание давало информацию в его пользу. Защита премьера отвергает данное обвинение, указывая на то, что такой цели не существовало.

В "деле 4000" речь идет о так называемом quid pro quo - договоренности об оказании взаимных услуг между Нетаньяху и медиамагнатом Шаулем Эловичем, тогдашним акционером крупнейшей телекоммуникационной компании Израиля "Безек". В рамках этого дела премьера обвиняют в том, что он в свою бытность министром связи, оказывал правовую поддержку и продвигал интересы "Безека". В обмен Нетаньяху якобы неоднократно мог вмешиваться в работу руководимого Эловичем новостного портала Wallа, чтобы повлиять на освещение им событий. В этом случае премьера обвиняют во взяточничестве, злоупотреблении доверием и мошенничестве.