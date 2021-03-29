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В Еврокомиссии объяснили, смогут ли граждане третьих стран получить «паспорт вакцинации» ЕС
15:52 29.03.2021 |
Граждане третьих стран смогут подать запрос на получение сертификата ЕС о вакцинации для въезда на территорию блока, но для этого будут определенные условия.
Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил пресс-секретарь ЕК на брифинге в Брюсселе.
"Как вы знаете, на данный момент необязательные поездки в ЕС из третьих стран запрещены, кроме небольшого количества стран. Граждане ЕС, которые имеют легальные основания путешествовать, смогут получить зеленый цифровой сертификат. Неграждане ЕС смогут подать запрос на сертификат, предоставив всю необходимую информацию, в том числе надлежащие доказательства вакцинации, которую он или она прошли", - сказал спикер.
После этого, по его словам, страны-члены должны оценить, была ли предоставлена необходимая информация, и решить, выдавать ли цифровой зеленый сертификат.
Он пояснил, что есть также вторая опция, когда Еврокомиссия примет решение о том, что сертификаты о вакцинации третьей страны соответствуют требованиям ЕС. И таким образом, эти сертификаты будут признаваться наравне с документом ЕС.
"Но это не то, что мы рассматриваем прямо сейчас, это вопрос на ближайшую перспективу", - добавил он.
Напомним, еврокомиссар Тьерри Бретон, ответственный за вакцины, представил будущий европейский сертификат здоровья, который будет действовать с 15 июня.
25 марта депутаты Европейского парламента приняли решение ускорить голосование по "цифровым зеленым сертификатам" (Digital Green Certificate), которые должны упростить свободное передвижение в пределах блока.
На запуск "паспортов вакцинации" больше надеются страны, экономика которых в значительной степени зависит от туризма, рассчитывая таким образом частично "спасти" следующий сезон.
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