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«Паспорт вакцинации» в ЕС начнет действовать с 15 июня
08:44 29.03.2021 |
Еврокомиссар Тьерри Бретон, ответственный за вакцины, представил в воскресенье будущий европейский сертификат здоровья, который будет действовать с 15 июня.
Как сообщает "Европейская правда", Бретон показал сертификат в эфире французского телеканала LCI.
"С того момента, когда мы сможем быть уверены, что каждый европеец, желающий сделать прививку, будет иметь равный доступ к вакцине, будет хорошо, что мы сможем иметь механизм, сертификат, который демонстрирует ваше состояние здоровья", - сказал он, держа в руках изображение будущего документа.
По словам еврокомиссара, документ будет содержать дату рождения, номер паспорта, заверенный QR-кодом, тип вакцины, если человек делал прививки, и болел ли человек коронавирусом и наличие антител.
Этот сертификат можно будет загрузить на смартфон или напечатать в бумажной версии, и он будет действовать с 15 июня 2021 года.
Еврокомиссар заверил, что его использование будет оставаться "добровольным". "Если вы не хотите проходить вакцинацию, у вас его не будет", - предупредил он.
По его словам, для тех, кто не хочет бы быть вакцинированным, рассматривается вариант массового развертывания быстрых тестов, результаты которых - негативные - будут необходимы, например, чтобы сесть в самолет или посетить событие.
На обвинения в скрытом принуждении, в частности, для путешествий, Бретон ответил: "Те, кто не хочет получать сертификат, смогут и в дальнейшем извлекать выгоду из предлагаемых возможностей. Если они обязаны иметь соответствующее состояние здоровья для определенного действия, они смогут пройти быстрые тесты.
Сертификат еще предстоит официально согласовать между государствами-членами.
Напомним, 17 марта Еврокомиссия представила проект "цифровых зеленых сертификатов" (Digital Green Certificate), которые должны упростить свободное передвижение в пределах блока.
25 марта депутаты Европейского парламента приняли решение ускорить голосование по этому предложению.
На запуск "паспортов вакцинации" больше всего надеются страны, экономика которых в значительной степени зависит от туризма, рассчитывая таким образом частично "спасти" следующий сезон.
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