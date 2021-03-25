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В Израиле полностью вакцинировали от COVID-19 половину населения
13:17 25.03.2021 |
Медики в Израиле вакцинировали от коронавируса COVID-19 двумя дозами вакцины 50% населения страны, сообщают израильские СМИ со ссылкой на заявление Минздрава.
Две дозы вакцины от коронавируса получили в Израиле более 4,6 млн человек, это равнозначно 69% взрослого населения старше 16 лет. Кроме того, еще часть населения получила пока лишь первую дозу.
Минздрав Израиля 1 марта разрешил вакцинацию людям, переболевшим коронавирусом, при условии, что они старше 16 лет, и что они выздоровели более трех месяцев назад. Эта категория граждан получает одну дозу вакцины для закрепления иммунитета, а не две.
В настоящий момент в стране лечение от коронавируса проходят 12,9 тыс. человек. В целом, за время пандемии в Израиле, согласно официальным данным, выздоровели после коронавируса более 811,4 тыс. человек, скончались от последствий заражения более 6,1 тыс.
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