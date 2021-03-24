На парламентских выборах в Израиле лидирует партия Нетаньяху

На парламентских выборах в Израиле, по прогнозам, лидирует правоконсервативная партия "Ликуд", возглавляемая премьер-министром Биньямином Нетаньяху. Она может получить 33 депутатских мандата в парламенте из 120, сообщил израильский телеканал Channel 13 во вторник, 23 марта.

Однако пока неизвестно, сможет ли Нетаньяху найти достаточное количество союзников, чтобы сформировать коалицию и продолжить правление. Ожидается, что в этом ему может помочь союз с партией правого направления "Ямина" экс-министра обороны Израиля Нафтали Беннетта.

Беннетт на протяжении долгого времени сам пытался возглавить правительство. Непосредственно перед закрытием избирательных участков он заявил, что "сделает только то, что пойдет на благо государства Израиль".

Первые официальные результаты выборов ожидаются в среду, 24 марта.

Распад правящей коалиции в Израиле

Парламентские выборы в Израиле проводятся уже в четвертый раз за последние два года. Прежнее правительство распалось в декабре из-за того, что партнеры по правящей коалиции Биньямин Нетаньяху и Бенни Ганц не смогли договориться о госбюджете на следующий год.

Тогда Нетаньяху отказался утверждать бюджет, сославшись на чрезвычайные обстоятельства в связи с пандемией коронавируса. Критики полагали, что таким образом Нетаньяху хотел помешать Ганцу занять пост премьер-министра осенью 2021 года, как это было согласовано в коалиционном договоре.

Протесты против Нетаньяху в Израиле

Кроме того, на протяжении нескольких месяцев в Израиле проходили акции протеста против политики главы правительства. Причинами протестов послужили выдвинутые против Нетаньяху обвинения в коррупции, а также недовольство израильтян правительственными мерами по борьбе с пандемией COVID-19 и связанными с ними ограничениями.