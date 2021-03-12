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В США и ЕС приветствуют утверждение переходного правительства Ливии
08:35 12.03.2021 |
Соединенные Штаты, Франция, Германия, Италия и Великобритания приветствуют утверждение ливийским парламентом переходного правительства страны. Об этом говорится в совместном заявлении государств, обнародованном в четверг, 11 марта, на сайте Госдепартамента США.
"Это фундаментальный шаг на пути к объединению ливийских институтов и всеобъемлющему политическому урегулированию кризиса", - отмечается в документе. Подписавшие заявление призвали все действующие власти в Ливии обеспечить "плавную и конструктивную передачу всех полномочий" правительству национального согласия.
Новое правительство Ливии заменит два старых - до выборов
5 февраля представители сторон конфликта в Ливии избрали переходное правительство в рамках женевского форума при посредничестве ООН. 10 марта в Сирте ливийский парламент утвердил этот состав кабмина, который должен руководить страной до выборов, намеченных на 24 декабря.
Новый кабинет заменит два действовавших до сих пор правительства, которые боролись за власть в стране, охваченной гражданской войной. Борьба за власть между различными группировками и фракциями началась в Ливии после свержения в 2011 году режима Муаммара Каддафи и его убийства. В Триполи было сформировано международно признанное Правительство национального согласия (ПНС), под контролем которого оказалась лишь небольшая часть страны. А на востоке, в Тобруке, заседала Палата представителей - однопалатный парламент, называвший себя истинной властью.
Экс-соратник Каддафи генерал Халифа Хафтар начал в апреле 2019 года наступление на Триполи, поддерживая власти в Тобруке и стремясь свергнуть ПНС. Хафтара в той или иной форме поддерживали Россия, Египет и Объединенные Арабские Эмираты, а правительство в Триполи - Турция. В октябре 2020 года стороны ливийского конфликта подписали соглашение о постоянном прекращении огня.
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