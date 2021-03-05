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Европарламент в знак протеста отказался установить дату ратификации соглашения с Британией
09:12 05.03.2021 |
В четверг Европарламент отказался назначить дату голосования за торговое соглашение между ЕС и Британией, протестуя против того, что Евросоюз считает внесенными Лондоном односторонними изменениями договоренностям о Brexit по Северной Ирландии.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.
Ожидалось, что руководители групп Европарламент назначат дату голосования в марте на заседании в четверг.
Однако они не сделали этого после того, как британское правительство продолжило льготный период для проверок на импорт продовольствия в Северной Ирландии.
Европейская комиссия, как и раньше, ожидает, что к середине этого года в Северной Ирландии будут созданы постоянные посты пограничного контроля в связи с выходом Великобритании из ЕС.
Как известно, Великобритания оставила Европейский Союз 31 января 2020, и 1 февраля 2020 вступило в силу Соглашение о выходе, а переходный период длился до 31 декабря 2020 года.
Торговое соглашение между Лондоном и Брюсселем действует в режиме временного применения к ратификации Европарламентом.
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