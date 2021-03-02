Прилетевшим в Израиль надевают электронные браслеты

В понедельник, 1 марта, началась пилотная программа по выдаче прилетевшим в Израиль пассажирам электронных браслетов в качестве альтернативы принудительному карантину в гостиницах.

Первые пассажиры в аэропорту имени Бен-Гуриона уже получают электронные браслеты. В комплекте с браслетом выдается заблокированный мобильный телефон, по которому отслеживается местонахождение.

«Высокой чести» удостоились пассажиры вывозного рейса из Франкфурта, которые получили разрешение от комиссии министерства транспорта вернуться домой. Когда самолет прилетел, пассажирам предложили надеть браслет или отправиться в корона-отель.

Пассажир, выбравший домашний карантин и давший согласие на электронный браслет, должен внести за него залог в размере полутора тысяч шекелей.

Тем временем постояльцы коронавирусных гостиниц требуют также выдать им электронные браслеты и отпустить по домам.

Как сообщают «Хадашот 12», одна женщина с этого рейса не хотела ехать в отель и надевать браслет. Ее занесли в автобус до гостиницы насильно. При этом она кричала. Сцена неприятно впечатлила других пассажиров.