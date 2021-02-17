Ford оставит Европу без двигателей внутреннего сгорания

Компания Ford раскрыла стратегию развития на европейском рынке. Согласно ей, уже у 2030 году из местного модельного ряда Ford будут исключены все автомобили с двигателями внутреннего сгорания, а на смену им придут электрокары.

Первый серийный электромобиль Ford для Европы сойдет с конвейера старейшего завода компании в немецком Кельне в 2023 году, сообщает Automotive News Europe. Предприятие с 90-летней историей начнет выпускать новинку параллельно с хэтчбеком Fiesta, пока полностью не переключится на сборку «батарейных» моделей. На переоборудование завода компания планирует потратить миллиард долларов.

Второй электрокар появится в европейской линейке Ford в 2024 году, а уже через два года из нее исчезнут машины с традиционными силовыми установками, уступив место электрокарам и гибридам. К 2025 году в радикальное изменение модельного ряда в Европе Ford вложит 22 миллиарда долларов.

Базой для всех «зеленых» автомобилей Ford в Европе станет модульная платформа MEB, которой Volkswagen поделится с американским партнером в рамках стратегического альянса. Использование общей «тележки» поможет двум брендам значительно сэкономить как на разработках, так и на производстве. На сегодняшний день на MEB базируются хэчтбек Volkswagen ID.3 и кроссовер ID.4, представленные во второй половине прошлого года.

