«Это разрушит iPhone»: Apple категорически против альтернатив App Store и Apple Pay

В Соединенных Штатах зарегистрирован законопроект, который предусматривает открытие сторонних магазинов приложений для iOS. Компания Apple уже поспешила сделать официальное заявление, отметив, что это совершенно неприемлемо.

Несколько дней назад в штате Северная Дакота был зарегистрирован законопроект под номером 2333. Конгрессмен Кайл Дэвисон (Kyle Davison), описывая законопроект, заявил, что он предлагает разрешить разработчикам использовать сторонние магазины приложений, отличные от App Store. Также говорится и о возможности использовать других платёжных систем, помимо Apple Pay.

Поскольку это законопроект штата, он затрагивает только бизнес-операции в Северной Дакоте. Однако если этот закон будет принят и вступит в силу, то примеру Северной Дакоты могут последовать и другие американские штаты.

Старший инженер Apple Эрик Нойеншвандер (Erik Neuenschwander) заявил, что «данный законопроект разрушит iPhone и подорвёт конфиденциальность, безопасность и производительность». Он добавил, что причиной этому станут приложения, которые не будут контролироваться Apple.