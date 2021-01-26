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Премьер-министр Италии Конте объявил об уходе в отставку
22:41 25.01.2021 |
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте решил подать в отставку со своего поста. Во вторник, 26 января он объявит о своем уходе на заседании Совета министров и подаст соответствующее заявление президенту республики Серджо Маттарелле, сообщила 25 января пресс-служба правительства Италии.
Данное решение принято с целью урегулировать политический кризис в стране после утраты правящей коалицией абсолютного большинства в Сенате в связи с выходом из нее партии "Живая Италия" экс-премьера Маттео Ренци.
Конте рассчитывает вновь сформировать правительство
Как отмечает Reuters со ссылкой на неназванного члена правительства, Конте рассчитывает получить от президента новый мандат на формирование правительства с более широкой поддержкой в парламенте. Другие члены правящей коалиции - Движение "5 звезд" и Демократическая партия выразили поддержку Конте.
Джузеппе Конте возглавляет правительство Италии с июня 2018 года.
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