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США против Huawei: имеющиеся лицензии будут отозваны, новые не станут одобряться
09:16 18.01.2021 |
В последние дни правления Дональда Трампа политика США в отношении китайской компании Huawei Technologies достигает максимальной степени неприятия. Ожидающие одобрения лицензии на сотрудничество с Huawei вряд ли будут одобрены, а некоторые из имеющихся даже будут отозваны. Будут затронуты интересы компании Intel.
В прошлом году санкции против Huawei вводились американскими властями в два этапа. Компании по всему миру должны были получать в профильных американских ведомствах лицензии на право торговли с Huawei, августовский этап санкций подразумевал, что многие полученные ранее лицензии признавались недействительными и требовали повторного утверждения.
По информации Reuters, находящей частичное подтверждение в заявлениях ассоциации SIA, американские власти отзовут восемь уже выданных четырём компаниям лицензий, позволявшим им сотрудничать с Huawei. Среди пострадавших упоминаются Kioxia и Intel, хотя официальные комментарии на эту тему ни одна из сторон не даёт. Компании, чьи интересы были затронуты новой волной ограничений, могут оспорить это решение в течение трёх с лишним месяцев.
По оценкам первоисточника, примерно 150 лицензий до последних событий ожидали своего рассмотрения профильными американскими ведомствами, но теперь основная часть заявлений будет рассмотрена с отрицательным результатом. В совокупности, ограничения затронут товарооборот на сумму от $120 до $400 млн, по разным оценкам.
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