Финансовые новости
- |
- 15.01.21
- |
- 14:55
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Xiaomi попала под санкции США, но есть разница с Huawei
08:17 15.01.2021 |
Администрация Дональда Трампа в США внесла десять китайских компаний в чёрный список. Предположительно, эти компании связаны с военными КНР. Среди них оказался и популярный производитель смартфонов Xiaomi.
Эти компании также были причислены Министерством обороны США к списку «коммунистических китайских военных компаний» (Communist Chinese military companies).
Ситуация Xiaomi пока отличается в лучшую сторону от ситуации, в которую попала Huawei в 2019 году. По сути, Huawei и Xiaomi попали в разные списки с разной степенью строгости санкций.
С Xiaomi не запрещается торговать и сотрудничать таким компаниям, как Google и Qualcomm, так что за Android и SoC Snapdragon в смартфонах Xiaomi и Redmi можно не переживать. По крайней мере, пока.
Однако американским инвесторам запретили вкладываться в Xiaomi. Кроме того, американские инвесторы должны избавиться от своих акций Xiaomi до 11 ноября 2021 года. Всё это вызовет отток капитала и падение стоимости акций компании.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Витренко предложил закупать газ у «независимых компаний» из России
|Под лозунгами популистов разрушать основы государственности: Почему сокращение нардепов до 300 — это не об улучшении
|Банкиры отметили повышение спроса на американскую валюту со стороны населения
|Первая крымская победа: что означает решение ЕСПЧ о начале российской оккупации
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Власти Германии разрешили дальнейшее строительство «Северного потока - 2»
|США ввели санкции против китайского инвестора «Мотор Сичи»
|Xiaomi попала под санкции США, но есть разница с Huawei
|Трамп внес в черный список китайские компании Xiaomi и COMAC
|Байден планирует выделить на восстановление экономики 1,9 триллиона долларов
|ЕСПЧ в своем решении учел признание Путина о процессе оккупации Крыма
Это интересно
|Cadillac представил футуристичный концепт персонального транспорта будущего
|Microsoft выпустила новую сборку Windows 10 с виджетами новостей и погоды
|TikTok ужесточил правила использования сервиса для подростков
|За дизайн автомобилей Geely будет отвечать выходец из Bentley
|Представлено игровое кресло будущего с гибким 60-дюймовым экраном
|Уникальный смартфон LG Rollable с раздвижным экраном — не просто концепт. Он выходит в этом году
|Koenigsegg разгоняет гиперкары до 300 км/ч перед продажей