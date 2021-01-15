Xiaomi попала под санкции США, но есть разница с Huawei

Администрация Дональда Трампа в США внесла десять китайских компаний в чёрный список. Предположительно, эти компании связаны с военными КНР. Среди них оказался и популярный производитель смартфонов Xiaomi.

Эти компании также были причислены Министерством обороны США к списку «коммунистических китайских военных компаний» (Communist Chinese military companies).

Ситуация Xiaomi пока отличается в лучшую сторону от ситуации, в которую попала Huawei в 2019 году. По сути, Huawei и Xiaomi попали в разные списки с разной степенью строгости санкций.

С Xiaomi не запрещается торговать и сотрудничать таким компаниям, как Google и Qualcomm, так что за Android и SoC Snapdragon в смартфонах Xiaomi и Redmi можно не переживать. По крайней мере, пока.

Однако американским инвесторам запретили вкладываться в Xiaomi. Кроме того, американские инвесторы должны избавиться от своих акций Xiaomi до 11 ноября 2021 года. Всё это вызовет отток капитала и падение стоимости акций компании.