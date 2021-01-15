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Трамп внес в черный список китайские компании Xiaomi и COMAC
08:11 15.01.2021 |
США ввели экономические санкции против девяти китайских компаний, в том числе производителя мобильных телефонов Xiaomi и авиастроительной компании COMAC.
Об этом сообщается на сайте Министерства обороны США.
Также США вводят визовые ограничения для граждан Китая, в частности руководителей государственных предприятий и чиновников Коммунистической партии Китая и флота, сообщает Reuters.
США подозревают попавшие под санкции компании в сотрудничестве с военно-промышленным комплексом Китая. Американские инвесторы должны до 11 ноября 2021 года избавиться от активов этих компаний.
Санкции были направлены против тех, кто "ответственен или участвовал в широкомасштабном строительстве или милитаризации спорных форпостов в Южно-Китайском море, либо (в применении) Китаем принуждения против заявителей Юго-Восточной Азии, чтобы заблокировать их доступ к оффшорным ресурсам в Южно-Китайском море".
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