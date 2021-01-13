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После блокировки Трампа в Twitter мессенджер Telegram взлетел на второе место по загрузкам в США
12:31 12.01.2021 |
Как сообщает The Daily Telegraph, мессенджер Telegram уже занимает второе место в рейтинге самых загружаемых приложений в США. Это случилось после того, как Twitter заблокировал учётную запись президента США Дональда Трампа (Donald Trump), а Apple и Google удалили из своих магазинов приложений популярную у его сторонников соцсеть Parler.
Менее чем за неделю, с 6 января мессенджер Telegram в США скачали около 545 тыс. раз, то есть в три раза больше, чем за неделю до этого. Специалисты отмечают, что на рост популярности Telegram повлияла и новая политика другого популярного мессенджера, WhatsApp. 8 января стало известно, что персональные данные пользователей WhatsApp предоставляются в распоряжение всех семейств приложений Facebook.
Основатель Telegram Павел Дуров подтвердил, что после введения новых правил WhatsApp в Telegram стало заметно больше новых пользователей. Кроме того, появились платные боты, которые публикуют ложную информацию о Telegram и «предвзятую информацию» о WhatsApp.
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