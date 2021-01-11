сделала шаг к расширению территориальных вод на запад

Консервативное правительство Греции внесло на рассмотрение парламента законопроект о продлении западной границы территориальных вод в Ионическом море до 12 морских миль после переговоров с соседями Италией и Албанией.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Законопроект, представленный поздно в пятницу, расширяет западные территориальные воды с шести морских миль. Это не повлияет на воды в Эгейском море у южного и восточного побережья Греции, где Афины ведут споры со своим союзником по НАТО Турцией в отношении морских границ.

Греция и Италия уже подписали соглашение о морских границах, которые создают эксклюзивную экономическую зону в Ионическом море, тогда как Афины и Тирана еще не согласовали все детали своего морской границы и передали этот вопрос в Международный суд.

"Этот законопроект подтверждает стратегию Греции по поиску договоренностей с соседними странами, которая всегда базируется на международном праве и способствует безопасности и процветанию в регионе", - заявил в субботу министр иностранных дел Греции Никос Дендиас.

В законопроекти, который, как ожидается, будет проголосован позже в этом месяце, Греция отмечает, что в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года она сохраняет право осуществлять свои права в других частях своей территории.

Дендиас сказал, что это исторический момент для Греции.

Турция предупредила, что подобный шаг Афин на востоке будет "casus belli" или поводом для войны.

С прошлого года напряженность между странами обострилась по энергетических ресурсов в восточном Средиземноморье.