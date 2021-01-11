Финансовые новости
- |
- 11.01.21
- |
- 17:00
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
сделала шаг к расширению территориальных вод на запад
11:28 11.01.2021 |
Консервативное правительство Греции внесло на рассмотрение парламента законопроект о продлении западной границы территориальных вод в Ионическом море до 12 морских миль после переговоров с соседями Италией и Албанией.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.
Законопроект, представленный поздно в пятницу, расширяет западные территориальные воды с шести морских миль. Это не повлияет на воды в Эгейском море у южного и восточного побережья Греции, где Афины ведут споры со своим союзником по НАТО Турцией в отношении морских границ.
Греция и Италия уже подписали соглашение о морских границах, которые создают эксклюзивную экономическую зону в Ионическом море, тогда как Афины и Тирана еще не согласовали все детали своего морской границы и передали этот вопрос в Международный суд.
"Этот законопроект подтверждает стратегию Греции по поиску договоренностей с соседними странами, которая всегда базируется на международном праве и способствует безопасности и процветанию в регионе", - заявил в субботу министр иностранных дел Греции Никос Дендиас.
В законопроекти, который, как ожидается, будет проголосован позже в этом месяце, Греция отмечает, что в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года она сохраняет право осуществлять свои права в других частях своей территории.
Дендиас сказал, что это исторический момент для Греции.
Турция предупредила, что подобный шаг Афин на востоке будет "casus belli" или поводом для войны.
С прошлого года напряженность между странами обострилась по энергетических ресурсов в восточном Средиземноморье.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Рейтинговые качели. Когда Порошенко и Бойко обгонят Зеленского
ТОП-НОВОСТИ
|Тарифы, Донбасс, амнистия. Топ-7 невыполненных обещаний Зеленского
|Позитив недели. Тяжелый мультикоптер «Аэроразведки» научили сбрасывать «минибомбы»
|Гривню на межбанке укрепили после крупной выплаты Минфина по госдолгу
|Доллар на межбанке просел из-за распродажи валюты, поступившей за транзит газа и агропродукцию
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Новым главой ЦРУ станет бывший посол США в России Уильям Бернс
|Китай планирует заставить техногигантов делиться данными о потребительских кредитах – СМИ
|«Это наш Трамп». Кыргызстан избрал Садыра Жапарова и дал ему больше власти
|Pfizer объявил об эффективности своей вакцины против мутаций коронавируса
|Дания будет выдавать «паспорт вакцинации» своим гражданам
|сделала шаг к расширению территориальных вод на запад
Это интересно
|Nissan Juke получил специальную версию Enigma
|Kia сменила логотип и слоган
|Норвегия стала первой страной, где электромобили обогнали по продажам все остальные авто
|Положил и заряжаешь: MacBook сможет заряжать iPhone и Apple Watch без проводов
|«Сбор разведданных». Спецслужбы США подозревают в масштабной кибератаке Россию
|Владельцы электромобилей не хотят назад к ДВС
|Ученые осуществили квантовую телепортацию на 44 км