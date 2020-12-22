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Информация об агентстве
Демонтаж оборудования Huawei обойдется США почти в 2 миллиарда долларов
16:00 22.12.2020 |
Власти США выделят $1,9 млрд на финансирование программы по демонтажу телекоммуникационного сетевого оборудования Huawei, которое, по словам правительства США, представляет угрозу для национальной безопасности страны.
Об этом сообщает Reuters.
По словам источников агентства, эти средства будут выделены в рамках законопроекта о помощи COVID-19 на $900 млрд.
Кроме того, $3,2 млрд будет предусмотрено на экстренное пособие на широкополосную связь для американцев с низкими доходами.
Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси и лидер Демократической партии Сената Чак Шумер заявили, что в законопроекте о помощи в связи с COVID-19 на расширение доступа к широкополосной связи предусмотрено $7 млрд.
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