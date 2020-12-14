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В Стокгольме просят частные клиники о помощи из-за загруженности реанимаций
16:46 14.12.2020 |
Органы здравоохранения Стокгольма, столицы Швеции, призвали частные клиники помочь государственным с персоналом из-за перегруженности реанимаций больными коронавирусом.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.
"Ситуация серьезная, и нам нужна помощь. Около трети учреждений здравоохранения в Стокгольме - частные, и сейчас важно, чтобы они также взяли на себя часть ответственности", - отметил Бьорн Эриксон, глава регионального органа здравоохранения.
Эриксон добавил, что часть частных заведений уже откликнулись на призыв.
По его словам, пока неизвестно, сколько придется заплатить из местного бюджета за работу дополнительного персонала.
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"Если бы мы снова столкнулись с той же болезнью, точно зная, что мы знаем о ней сегодня, я думаю, мы бы остановились на чем-то среднем между тем, что сделала Швеция, и тем, что сделал остальной мир", - сказал Тегнелл,
Детский госпиталь имени Астрид Линдгрен уже заявил, что отправит 120 своих сотрудников помочь с лечением больных коронавирусом в Каролинскую университетскую больницу.
В пятницу 11 декабря Эриксон заявил, что реанимации региона заполнены уже на 99%, и в дальнейшем часть пациентов, возможно, придется отправлять в соседнюю Финляндию. По его словам, проблему создает в первую очередь нехватка квалифицированного персонала, который может профессионально заботиться о тяжелобольных пациентах, а не самих койко-место.
Тогда же была запущена официальная процедура обращения за помощью к Вооруженным силам, которые также могли бы помочь медицинским персоналом и оборудованием.
В последние недели суточный прирост больных COVID-19 в Швеции нередко превышает 7 тысяч, а иногда и 8 тысяч.
В середине ноября Швеция для борьбы с вирусом запретила публичные мероприятия с участием более восьми человек. Большинство других мер остаются на уровне рекомендаций.
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