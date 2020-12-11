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Власти США помогут мелким операторам избавиться от оборудования Huawei и ZTE
12:42 11.12.2020 |
Федеральная комиссия по связи США (FCC) сделала ещё один шаг к тому, чтобы заставить телекоммуникационных провайдеров удалить оборудование Huawei и ZTE из своих сетей. Члены комиссии единогласно (5-0) проголосовали за создание списка оборудования, запрещённого к использованию в сетях страны.
FCC также официально учредила программу по компенсации небольшим операторам, соответствующим определённым критериям, расходов на замену оборудования, которое, как считается, несёт угрозу для национальной безопасности. По оценкам комиссии, для компенсации расходов потребуется не менее $1,6 млрд. И сейчас FCC ожидает выделения необходимых средств Конгрессом США.
Как только финансирование будет предоставлено, «операторы, которые получают средства из Фонда универсального обслуживания (Universal Service Fund, USF) для предоставления услуг в отдалённых районах страны, должны удалить такое оборудование или сервисы из своих сетей и должным образом его утилизировать». Как заявляет комиссия, эти меры направлены на обеспечение соблюдения Закона о безопасных и надёжных сетях связи от 2019 года (Secure and Trusted Communications Networks Act), вступившего в силу в марте этого года.
В прошлом году FCC заявила, что телекоммуникационные операторы не могут использовать правительственные субсидии для покупки оборудования Huawei или ZTE. В четверг комиссия отклонила ходатайство Huawei по поводу пересмотра определения компании как угрозы национальной безопасности страны.
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