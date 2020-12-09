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В ЕС установили правила для Google, Microsoft и других поставщиков услуги поиска в интернете
12:01 09.12.2020 |
Google, Microsoft и другие технологические гиганты, предоставляющие услугу поиска в интернете, должны сделать принцип сортировки результатов поиска более прозрачными. Такое требование сформулировано в руководящих принципах, опубликованных вчера Европейской комиссией.
За руководящими принципами, которые немедленно вступают в силу, на следующей неделе должен быть опубликован проект правил, определяющих практическое применение этих принципов.
Более мелкие конкуренты и другие компании уже давно жаловались на произвол и отсутствие прозрачности в действиях технологических гигантов, которые по своему усмотрению ранжируют товары и услуги в результатах поиска. В частности, речь идет о приоритете, отдаваемом в выдаче более крупным компаниям.
За такую практику антимонопольные регуляторы оштрафовали ЕС Google в период с 2017 по 2019 год более чем на 8 млрд евро, обвиняя поисковую машину в несправедливом продвижении своих собственных продуктов в ущерб конкурентам.
В руководящих принципах сказано, что онлайн-платформы должны сделать доступными алгоритмические параметры, определяющие рейтинг.
«Эти руководящие принципы устанавливают стандарт прозрачности алгоритмического ранжирования и повысят справедливость в экономике онлайн-платформ, которая стимулирует инновации и благосостояние миллионов европейцев», - сказано в заявлении Европейского комиссара по конкуренции Маргрет Вестагер (Margrethe Vestager).
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