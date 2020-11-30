Смерть отца иранской ядерной программы. Как Байден угодил в ловушку израильтян

Владислав Гирман / Деловая столица

3 января в Ираке был убит командующим элитным иранским спецподразделением "Аль-Кудс" (он же Корпус Стражей Исламской Революции, КСИР) Касем Сулеймани, который также считался куратором прокси-сил Ирана за рубежом.

Гибель Сулеймани спровоцировала резкий рост напряжения в отношениях между Тегераном и Вашингтоном, на который иранские власти возложили ответственность за убийство командующего "Аль-Кудс".

Иран ответил авиаударами по американским базам в Ираке, а также по ошибке сбил украинский самолет, вынудив президента Владимира Зеленского прервать свой "отдых-визит" в Оман.

Под занавес этого без сомнений одного из самых проблемных годов, в пятницу, 27 ноября, недалеко от Тегерана, в городе Абсард, был убит еще один влиятельный представитель иранской военно-политической элиты - основатель ядерной программы Ирана ("отец иранской бомбы), офицер КСИР Мосхен Фахризаде.

Минобороны Ирана сообщило, что на авто Фахризаде с охраной напали "вооруженные террористы". Местные СМИ со ссылкой на свидетелей пишут, что "трое-четверо человек, которых назвали террористами" были убиты.

Это бесспорно серьезный провал иранских спецслужб, не сумевших защитить "отца иранской ядерной программы", который наряду с нападением уже привел к негативным геополитическим последствиям.

Фахризаде - персона, имевшая огромное значение для режима аятолл, который до сих пор так и не оправился от убийства генерала.

На панихиде, состоявшейся сегодня в оборонном ведомстве, присутствовали глава КСИР Хосейн Салами, новый командующий "Аль-Кудс" Исмаил Гаани, министр разведки Мамуд Алави, а министр обороны Амир Хатами, поцеловав гроб Фахризаде, пообещал с еще большим рвением продолжить дело ученого.

Глава иранского МИДа Джавад Зариф назвал инцидент "актом государственного террора", а КСИР пообещал отомстить.

Кому?

В нападении на Фахризаде Тегеран обвиняет Израиль, который все отрицает. Правда, после обещания возмездия со стороны Ирана все же усилил охрану своих дипмиссий за рубежом.

Но месть - еще полбеды. Израилю не привыкать жить в окружении стран, стремящихся при любой возможности на него напасть.

Куда более серьезным последствием является решение иранских властей фактически разорвать ядерное соглашение (Совместный всеобъемлющий план действий), заключенное в 2015 г. с США, Великобританией, Францией, Китаем и Россией с целью сворачивания военной ядерной программы Ирана.

Сделка по сути скорее мертва, чем жива еще с 2018 г., когда президент США Дональд Трамп решил из нее выйти и вернуть санкции в отношении Тегерана.

Теперь же иранский парламент, где большинство у традиционалистов, решил окончательно ее похоронить, намереваясь по ускоренной процедуре проголосовать законопроект, получивший прямо противоречащее последствиям его принятия название: "О стратегических мерах по отмене санкций".

Законопроект, который, скорее всего будет принят, предусматривает поэтапное - в течение ближайших нескольких месяцев - наращивание ядерного потенциала Ирана: выход на уровень обогащения урана до сделки 2015 г. - до 20% (до 120 кг), с увеличением массы хранимого урана различных степеней обогащения до 500 кг в месяц; возродить подземный завод Фордо; запрет на все инспекции в рамках ядерного соглашения; запуск около тысячи центрифуг на подземном заводе в Натанзе, восстановление в Араке реактора тяжелой воды.

Закон - это поворотный момент, резко меняющий политической климат как в регионе, так и в мире.

Пока Трамп у руля

Можно, конечно предположить, что Фахризаде стал сакральной жертвой, которая позволяет режиму аятолл интенсифицировать курс на эскалацию отношений с Западом.

Однако, во-первых, такие люди, как Фахризаде, живут долго и в комфорте, поскольку с течением времени становятся ценны для режимов не только благодаря своим знаниям, но и потому, что эти знания превращают их в сакральные фигуры.

В данном случае Фахризаде олицетворяет собой успехи Ирана в разработке ядерного оружия как индикатора влиятельности и самостоятельности. Покушение на "отца иранской ядерной программы" - это покушение на суверенитет Ирана и амбиции Тегерана занять свое место в геополитической нише. Желательно повыше.

Во-вторых, зачем Тегерану сейчас эта эскалация в отношениях с Западом?

Главный враг режима аятолл - Дональд Трамп - покидает Овальный кабинет, уступая его Джо Байдену, вице-президенту в администрации Барака Обамы, с которым и было подписано ядерное соглашение, позволившее снять санкции.

Ведь имелся шанс, что демократы, вернувшись в Белый дом, пересмотрят отношения с Ираном и попытаются исправить содеянное Трампом.

Что действительно не было бы на руку Израилю, для которого Иран долгие годы является одним из ключевых соперников в регионе - и, пожалуй, единственного в настоящее время, регулярно угрожающего уничтожить "сионистский режим".

К тому же еще в 2018 г. израильская разведка заполучила подробные данные о ядерной программе Ирана, которые свидетельствовали о том, что Тегеран нарушает соглашение и продолжает развитие ядерного потенциала.

Тогда Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Израиля, во время избирательной кампании (местные выборы 2018 г.) очень много и часто говорил о ядерной программе Тегерана.

Упоминал он и Мосхена Фахризаде, по его словам, главу секретных проектов в иранском Минобороны. "Запомните это имя: Фахризаде", - сказал Нетаньяху.

Естественно, после этих замечаний и памятуя о ряде успехов израильских спецслужб, Тегеран возложил ответственность за убийство на Иерусалим.

Впрочем, The New York Times в субботу, 28 ноября, со ссылкой на источники в американское разведке также написала, что за атакой стоял Израиль.

Официально США пока хранят молчание. Правда, Трамп ретвитнул сообщение Йоси Мельмана, журналиста из Израиля, о том, что "Моссад" много лет разыскивал Фахризаде, возглавлявшего "секретную военную программу Ирана".

В основном же свою оценку дают лишь эксперты и бывшие чиновники. Они констатируют, что убийство Фахризаде - это проблема для администрации Джо Байдена.

Нельзя не обратить внимания на то, как удачно был выбран момент для покушения на Фахризаде.

Дональд Трамп, верный союзник и друг Израиля и Нетаньяху, как-никак остается президентом Соединенных Штатов еще больше двух месяцев. У него еще есть время в случае необходимости сформировать мощную поддержку Израиля, которую преемнику будет очень сложно "перебить".

С Бараком Обамой у Нетаньяху были в целом непростые отношения. Хотя, конечно, администрация Обамы немало сил приложила, чтобы продвинуть процесс создания союза между Саудовской Аравией и Израилем, который завершился уже при Трампе.

Но все же в Иерусалиме вполне оправданно опасаются, что Байден продолжит политику своего бывшего ведущего.

Убийством же Фахризаде Израиль, если он, как представляется, к нему причастен, добивается двух целей: во-первых, смерть ученого усугубляет социально-политический кризис в Иране, спецслужбы которого не могут защитить "лучших представителей" режима; во-вторых, убийство и реакция Тегерана создают серьезные преграды для потенциальных попыток новой администрации США произвести откат в отношениях с Израилем до времен Обамы.

Ну, и к тому же другим подписантам - Франции и Великобритании - в случае принятия вышеупомянутого законопроекта будет сложно стать на сторону Тегерана, поскольку тот уже начал сжигать мосты.

