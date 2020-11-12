Нидерланды ввели антишпионские требования к провайдерам коммуникаций

Правительство Нидерландов ввело пакет новых правил безопасности для провайдеров телекоммуникационных услуг с целью уменьшить риск шпионажа.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

Для поставщиков телекоммуникационных услуг выдвигают дополнительные требования в отношении поставщиков оборудования и программного обеспечения. Кроме того, провайдеры должны будут дополнительно проверять работников, которым по должностным обязанностям предоставляется доступ к сетям.

Провайдеры также должны будут хранить данные в течение как минимум трех месяцев, в случае, если нужно будет проанализировать какие-то угрозы.

Новые меры являются продолжением предыдущих шагов, сделанных после оценки безопасности сети в 2019 году. Тогда, в частности, оценивали риски, которые может создавать Китай и другие страны, подверженные "наступательной киберстратегии". Тогда в правительстве заявили, что могут запретить сотрудничество с компаниями, которые подозревают в "тесных связях с властью иностранных государств, прибегают к шпионажу".

Китайскую компанию Huawei напрямую не указали, хотя часть парламента выступала за то, чтобы определить ее как рискового поставщика.

Ранее в мае парламент одобрил закон, который позволит правительству заблокировать "нежелательные" приобретения компаний, предоставляющих телекоммуникационные услуги. Правительственное согласование нужно будет для любых случаев, когда кто-то претендует на более 30% компании.

Напомним, к началу 2020 году ЕС обнародовал установки, согласно которым страны-члены могут или ограничивать, или не допускать высокорискованных поставщиков технологий 5G к главным частей своих телекоммуникационных сетей.

Необязательные рекомендации, согласованные с 28 странами блока, не называют конкретной страны или компании.