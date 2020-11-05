Из-за коронавируса в Италии вводится комендантский час

В борьбе против распространения коронавируса власти Италии вводят по всей стране комендантский час с 22.00 до 05.00. Кроме того, территория Италии разделена на три зоны риска в зависимости от уровня эпидемиологической опасности, в регионах с наибольшей опасностью заражения вводится частичный локдаун. Соответствующий указ премьер-министр Джузеппе Конте подписал в ночь на среду, 4 ноября.

В регионах с высоким и очень высоким уровнем риска вводится ограничение на то, чтобы покидать дом и свою провинцию - за исключением дороги до работы или передвижения по медицинской надобности. Там также закрываются бары и рестораны, а музеи - по всей территории страны.

Общественный транспорт в Италии может быть заполнен лишь на 50 процентов. Старшие классы школ переводятся на удаленное обучение.

Первоначально сообщалось, что новые ограничения вводятся с четверга, 5 ноября, предварительно на четыре недели, до 3 декабря. Однако за несколько часов до их введения власти объявили, что они начнут действовать с 6 ноября.

За последние сутки в Италии было зарегистрировано 30 550 новых случаев заражения SARS-CoV-2, а в общей сложности с начала пандемии - 790 377. 39 764 пациента скончались, из них 352 за последние сутки.

В конце октября в разных городах Италии несколько дней не утихали протесты против мер по сдерживанию пандемии коронавируса. В среду, после объявления новых ограничений, в Риме также состоялась демонстрация протеста.