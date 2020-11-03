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Китай представил грандиозный план по отказу от автомобилей с ДВС к 2035 году
В понедельник «План развития индустрии новых энергетических транспортных средств (2021-2035)» был официально опубликован и стал руководством к действию. Как всегда, Китай подошёл к проблеме не просто комплексно, а мегакомплексно.
План включает пять стратегических задач. Во-первых, равное внимание будет уделяться как производству комплектующих, так и полностью готовых транспортных средств. Сейчас Китай зависит от поставок запчастей иностранного производства и планирует снизить эту зависимость. В рамках этой задачи будут поддерживаться технологические прорывы на всех направлениях, главными из которых названы батареи и двигатели. Цель - улучшение характеристик. Сюда же входит совместное развитие электрификации, сетей связи и технологий ИИ.
Второй стратегической задачей названо построение нового типа промышленной экосистемы. Транспортом на новой энергии должны заниматься разноплановые компании с глубокой интеграцией связей вплоть до разделения труда и прибыли. Например, производство и эксплуатация тяговых аккумуляторов должны быть связаны с утилизацией, что вовлекает в процесс как производителей, таки и операторов зарядных станций и много кого ещё. В частности, это обещает горячую поддержку властями Китая технологии быстрой замены батарей вместо зарядки. Добавим, быстро достичь подобного возможно только при плановой экономике.
Третьим пунктом в стратегии отмечено содействие промышленной интеграции и развитию. Иначе говоря, транспортные средства на новой энергии, куда кроме электромобилей входят гибридные машины и машины на топливных ячейках, необходимо вписать в энергетическую систему, общую транспортную систему и информационную инфраструктуру. Всё это - оптимизация потребления на фоне роста интеллектуальных систем управления транспортом.
Четвёртой задачей заявлено улучшение инфраструктуры для зарядки транспорта на новой энергии, включая выработку и доставку водорода для заправки машин на топливных ячейках. Цель стратегии - создание благоприятной среды для использования машин на новой энергии. Это направление, добавим, будет щедро субсидироваться государством.
Пятая задача новой стратегии в развитии транспорта на новой энергии заключается в поощрении и поддержке сотрудничества, кооперации и обмена в области исследований и разработок, торговли и инвестиций, технических стандартов и в других областях, что должно постоянно повышать международную конкурентоспособность китайских компаний.
К 2025 году, разъясняет документ, в Китае среди новых автомобилей должно быть 20 % на новой энергии (для сравнения, в прошлом году таковых было 5 %). К этому времени среднее потребление электроэнергии новыми легковыми электромобилями в Китае упадёт до 12,0 кВт·ч/100 км. Современные Tesla Model S на 100 км в среднем потребляют 16-17 кВт·ч, что делает честь китайским планам. Также к 2025 году «в ограниченных районах и в определённых сценариях» будут коммерчески доступны «высокоавтоматизированные» автомобили или, проще говоря, транспорт с автопилотом.
«К 2035 году чистые электромобили станут основным направлением продаж новых автомобилей, автомобили государственного сектора будут полностью электрическими, а автомобили на топливных элементах будут коммерчески доступны. К тому времени высокоавтоматизированные транспортные средства будут широко применяться, эффективно способствуя энергосбережению и сокращению выбросов, а также повышая социальную эффективность работы», - говорится в источнике.
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