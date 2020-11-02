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Министерство торговли США продолжит настаивать на запрете деятельности TikTok в США
12:16 02.11.2020 |
Споры вокруг условий, при которых сервис TikTok сможет продолжить работу в США, разгорелись в конце сентября, но все судьбоносные решения по этому вопросу были отодвинуты на ноябрь. С наступлением данного месяца борьба за возможность TikTok продолжить работу в США обостряется в судебных инстанциях.
Как отмечает Reuters, блокированное судом решение Министерства торговли США приостановить деятельность TikTok в США будет защищаться этим ведомством «самым энергичным образом». Приказ должен был вступить в силу 12 ноября, но пока его действие блокировано решением суда. По словам представителей судебных органов, доводы Министерства торговли о наличии в деятельности TikTok угрозы для национальной безопасности США опираются на гипотетические рассуждения, а не реальные факты.
В среду состоится дополнительное слушание по делу TikTok, на котором Министерство торговли сможет предоставить новые доводы в пользу запрета деятельности этого сервиса в США. Разработанное китайской компанией ByteDance приложение используется примерно сотней миллионов американцев, в этом заключается главная причина для беспокойства со стороны американских властей. Они считают, что китайские правительственные структуры могут при желании получить доступ к личным данным американцев. В какой стадии пока находится переговорный процесс о передаче активов TikTok в США альянсу Oracle и Walmart, не уточняется. У сторон сделки есть принципиальные разногласия по будущей структуре собственности TikTok Global, поэтому судебные разбирательства пока позволяют им выигрывать время в ожидании итогов американских выборов.
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