США задействует ИИ технологии Google для отслеживания мигрантов

Технологии искусственного интеллекта Google будут использоваться для распознавания лиц людей на границе между США и Мексикой, следует из документов , относящихся к федеральному контракту.

По данным издания The Intercept, в августе нынешнего года Служба таможенного и пограничного контроля США (Customs and Border Protection, CBP) приняла предложение о применении технологии Google Cloud с целью облегчить использование искусственного интеллекта, разработанного подразделением CBP Innovation Team, известным как INVNT. Подразделение в том числе работает над созданием новой «виртуальной» стены на границе США и Мексики, которая объединяет вышки наблюдения и дроны, покрывая территорию датчиками обнаружения несанкционированного проникновения в страну.

Автономные вышки наблюдения CBP, управляемые Anduril Industries, обеспечивают круглосуточное наблюдение для идентификации объектов интереса ведомства - людей или транспорт. Система мгновенно идентифицирует объекты, приближающиеся или пытающиеся пересечь границу, и передает их местоположение властям.

Согласно документам, технология Google для CBP будет использоваться совместно с проектом Anduril Industries, стартапом в области оборонных технологий, а сотрудничество техногиганта со службой пограничного контроля будет осуществляться через федерального подрядчика Thundercat Technology. В настоящее время неясно, как именно CBP планирует использовать технологию распознавания объектов Google совместно с Anduril Industries. Представители компаний отказались комментировать контракт.

Подход Anduril Industries существенно отличается от подхода Google, которая в 2018 году опубликовала список принципов ИИ, призванный упразднить беспокойство, связанное с использованием искусственного интеллекта во вредоносных целях. В документе Google сделала акцент на социальной пользе и разработке методов защиты и безопасности для устранения вредоносных рисков. Компания также заявила, что не будет использовать технологии ИИ для создания оружия, организации наблюдения, нарушающего международные нормы, и разрабатывать технологии, противоречащие принципам международного законодательства и человеческих прав.

«Этот отчет показывает, что Google устраивает, что Anduril и CBP отслеживают мигрантов с помощью ее облачного ИИ, несмотря на свои принципы ИИ, утверждающие, что не причиняют вреда и не нарушают права человека», - отметил Джек Поулсон (Jack Poulson), основатель Tech Inquiry и бывший научный сотрудник Google, который ушел из корпорации по этическим причинам.