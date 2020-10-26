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Военные США оплетут моря и океаны паутиной из плавающих датчиков
11:54 26.10.2020 |
Три года назад Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США DARPA запустило программу «Океан вещей» (Ocean of Things). Эта программа предусматривает создание глобальной сети дрейфующих буев с массой датчиков по сбору метеорологических данных, а также биологической (животной) и антропогенной деятельности. Контракт на изготовление буев получил исследовательский центр Xerox PARC, и сейчас этот контракт значительно расширили.
Согласно первой фазе контракта, центр Xerox PARC (Palo Alto Research Center) разработал и заказал изготовление 1500 буйков с примерно 20 датчиками. Датчики и система управления буем питаются от солнечных элементов и встроенных аккумуляторов. Известно, что в перечень датчиков входят GPS-модуль, микрофон, гидрофон, акселерометр и даже видеокамера. С целью проверить работу системы и для сбора данных о состоянии окружающей среды и влиянии человека на экологию, все 1500 буйков были рассредоточены в бухтах Южной Калифорнии и Мексиканском заливе.
«Моря и океаны покрывают более 70 % поверхности земного шара, но мы знаем о них очень мало, - отмечает Эрсин Узун, вице-президент и директор подразделения Internet of Things компании Xerox. - В рамках проекта "Океан вещей" буйки собирают информацию, которая раньше была для нас недоступна, помогая непрерывно следить за состоянием моря».
Наука наукой, но можно не сомневаться в том, что такое подразделение военного ведомства как DARPA преследует сначала милитаристские цели, а научные - в последнюю очередь. Очевидно, предложенные Xerox PARC решения признаны удовлетворяющими требованиям военных, поскольку вчера PARC получил контракт на изготовление ещё 10 000 дрейфующих буев с датчиками в более компактном и менее затратном исполнении.
«Собранная информация поможет провести дальнейшую оптимизацию конструкции [буя]. После этого DARPA планирует развернуть большое количество буйков "Океана вещей", чтобы обеспечить сплошное информационное покрытие и лучше понимать Мировой океан, чем это возможно сейчас».
Добавим, что каждый отдельный буёк рассчитан на работу в течение года. После этого он самозатапливается.
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