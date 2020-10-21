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Швеция запретила оборудование китайских Huawei и ZTE для сети 5G
09:09 21.10.2020 |
Шведские власти запретили местным операторам связи использовать оборудование от китайских поставщиков Huawei или ZTE для своих сетей 5G.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.
"Новые установки и новая реализация центральных функций для использования радио в диапазонах частот не должны выполняться с продуктами поставщиков Huawei или ZTE", - заявил Шведский орган почтовой связи и телекоммуникаций, объявляя об условиях аукционов спектра для двух ключевых диапазонов частот 5G.
Регулятор заявил, что запрет отвечает "оценкам шведских вооруженных сил и шведской службы безопасности".
Власти Швеции ранее также требовала от операторов постепенного вывода из сети всех продуктов Huawei и ZTE до января 2025 года.
Запрет коснется значительных частей сетей 5G, включая ключевые части сети радиодоступа, сети передачи данных, базовой сети и сети обслуживания. Это означает, что ограничения выходят за рамки того, что приняли другие страны, запрещая китайским поставщикам только "основные" части сетей 5G, но позволяя китайский комплект во многих частях "радиодоступа".
В Швеции есть производитель телекоммуникационного оборудования Ericsson, который является крупнейшим конкурентом Huawei. Но Huawei, тем не менее, завоевала прочные позиции на рынке 4G в стране.
Напомним, 15 стран ЕС призвали Еврокомиссию разработать стратегию борьбы с дезинформацией по технологии связи 5G, чтобы остановить постоянные акты вандализма в отношении новых башен.
Согласно целями блока, до конца 2020 года первые башни 5G должны появиться крайней мере в одном большом городе каждой из стран-членов. Невыполнение этого требования будет считаться нарушением законодательства.
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