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В Китае запретили игры, социальные сети и онлайн-сервисы, которые вызывают зависимость у детей
11:08 20.10.2020 |
Китай вводит строгие меры, направленные на то, чтобы уберечь детей от вызывающего привыкание цифрового контента. Речь идёт об обновлении действующих законов, которые теперь запрещают «вызывающие зависимость» у детей интернет-продукты и услуги. В соответствии с новыми правилами, поставщики видеоигр, стриминговые сервисы и социальные сети должны установить ограничения по времени и потреблению для несовершеннолетних пользователей.
Внесённые изменения также обязывают поставщиков услуг принимать «необходимые меры» для предотвращения кибербуллинга. Для этого могут использоваться разные средства, в том числе удаление и блокировка контента по требованию родителей или опекунов пострадавших детей. Обновлённый закон вступит в силу с 1 июня 2021 года.
В некоторой степени поправки являются формализацией того, что китайские власти уже делали ранее. Дело в том, что в прошлом в Поднебесной уже предпринимались попытки изучения и контроля этики игровой зависимости. Ужесточение законодательства, по мнению китайских властей, поможет защитить психическое и физическое здоровье детей, а также избавит от формирования зависимости от видеоигр или каких-то иных онлайн-сервисов.
Однако прямой запрет на вызывающий привыкание контент может вынудить веб-платформы и разработчиков игр соблюдать определённые меры безопасности даже в случаях, когда вероятность развития зависимости крайне мала. Несмотря на то, что новые правила преимущественно затронут контент, который ориентирован на Поднебесную, они могут оказать влияние на цифровую продукцию и игры китайского производства, которые издаются в других странах.
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