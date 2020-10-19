Европа признала самолеты Boeing Max безопасными

Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) считает, что самолеты Boeing 737 Max стали достаточно безопасными после внесенных изменений.

Об этом заявил глава регулятора Патрик Ки, сообщает Bloomberg.

По его словам, самолеты смогут возобновить полеты уже в этом году. После тестовых полетов, проведенных в сентябре, EASA проводит окончательную проверку документов перед публикацией проекта директивы о летной годности для публичного обсуждения, которое будет длиться четыре недели.

Как пишет издание, хотя разработка еще одного датчика по требованию регулятора займет от 20 до 24 месяцев, это не является проблемой для возобновления полетов, так как он будет нужен для самолетов Boeing 737 Max 10, которые представят в 2022 году.

«Наш анализ показывает, что это безопасно. Достигнутый уровень безопасности достаточно высок. Мы обсудили с Boeing тот факт, что с помощью третьего датчика мы сможем достичь еще более высокого уровня безопасности», - сказал Ки.