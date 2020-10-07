Финансовые новости
- |
- 07.10.20
- |
- 21:01
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
В Италии будут штрафовать до 1000 евро за пребывание без маски на улице
17:49 07.10.2020 |
В Италии увеличили максимальный штраф за не ношение масок в общественных местах до 1000 евро.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.
Согласно новому указу, ношение маски в Италии станет обязательным всякий раз при выходе из дома, в любое время дня и во всех частях страны.
Правительство также повысило штрафы за отказ носить маску до 400-1000 евро, при этом были развернуты полицейские патрули для проверки соблюдения правил на улицах.
Компании, которые не соблюдают правила в своих помещениях, могут быть оштрафованы на сумму до 1000 евро и рискуют быть закрытыми на срок до 30 дней.
В новом постановлении, одобренном итальянским парламентом в среду утром и вступающим в силу с четверга, указывается, что люди должны всегда носить маску, используя ее "даже на открытом воздухе, когда находятся рядом с другими людьми, не принадлежащими к той же семье".
Таким образом, штраф не предполагается, например, за прогулку по сельской местности со своим супругом или соседом по дому без маски.
Дети до шести лет и люди с особыми ограниченными возможностями освобождены от ношения маски, как и все, кто тренируется в одиночку на открытом воздухе.
Разрешено снимать маску при употреблении пищи в ресторанах и кафе, которые должны держать клиентов на расстоянии не менее метра.
Новое правило ужесточает предыдущее требование носить маски в общественных местах внутри помещений и на открытом воздухе с 18:00 до 6:00. И до сих пор максимальная сумма штрафа составляла 400 евро.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Минский формат скорее мертв. Зачем Кравчуку совет из «донецких старцев» при ТКГ
|От безвиза до Донбасса: о чем договорились на саммите Зеленский и лидеры ЕС
|Виталий Портников: Зеленскому не удастся успокоить европейцев
|Привет из 90-х. Что происходит между Нацбанком и Советом НБУ
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Франция планирует наказывать за «сертификаты» о подтверждении девственности
|Китай задействовал цифровой юань в сделках на $162 млн
|В Италии будут штрафовать до 1000 евро за пребывание без маски на улице
|В ЕС осудили планы Северного Кипра открыть заброшенный курорт на ничейной земле
|Состояние миллиардеров мира достигло рекордных $10,2 трлн - исследование PwC и UBS
|Байден и Харрис - политический дуэт против Трампа
|Польша оштрафовала «Газпром» на 6 млрд евро по делу о «Северном потоке-2»
Это интересно
|Mercedes-Benz прекратил сотрудничество с заводом ГАЗ из-за санкций
|Microsoft исполнила мечту миллионов пользователей Windows 10. Bing можно отключить навсегда, вместе с рекламой в поиске
|Toyota разработает грузовик на топливных элементах для Северной Америки
|Volvo готовит маленький кроссовер XC20. Его построят на платформе Geely
|Составлен рейтинг худших и лучших шин для кроссоверов
|Нидерланды начнут использовать водородные поезда. Тестовые испытания прошли успешно
|Власти США призвали не платить операторам вирусов-вымогателей под угрозой санкций