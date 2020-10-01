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Власти США будут настаивать на получении полного контроля над кодом TikTok
09:59 01.10.2020 |
Стороны сделки по выделению американского бизнеса TikTok в самостоятельную компанию пока расходятся в трактовках достигнутых предварительных договорённостей. Китайская ByteDance считает, что сохранит за собой 80 % акций TikTok Global, американские власти продолжают требовать полного контроля над программным кодом популярного приложения.
Напомним, что до сих пор ByteDance упоминала о возможности передачи Oracle не только 12,5 % акций вновь создаваемой компании TikTok Global, но и контроля за обновлениями программного кода. Американский партнёр также получил возможность хранить пользовательские данные TikTok на своих серверах в США. Китайские разработчики собирались оставить за собой возможность контролировать основной рекомендательный алгоритм приложения. Это условие во многом было обусловлено требованиями китайских регуляторов, которые желали предотвратить экспорт ценной интеллектуальной собственности без особого разрешения.
Как сообщает Reuters, на конференции CNBC министр финансов США Стивен Мнучин (Steven Mnuchin) заявил по поводу требований американской стороны следующее: «Весь код должен находиться в США. Oracle будет отвечать за перестроение программного кода, его очистку, обеспечение безопасности работы в облачной среде, и он должен удовлетворять всем нашим требованиям». По всей видимости, власти США не готовы разделять части программного кода TikTok, сохраняя контроль Китая над рекомендательным алгоритмом. Если сделка не будет удовлетворять требованиям национальной безопасности США, то деятельность TikTok в американской юрисдикции будет приостановлена.
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