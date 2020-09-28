Санкции США теперь распространяются на деятельность китайской компании SMIC

В этом месяце вероятность наложения санкций на китайского контрактного производителя SMIC обсуждалась неоднократно, но теперь о введении соответствующих экспортных ограничений со стороны США можно говорить официально. Любые компании, поставляющие для нужд SMIC оборудование или материалы американского происхождения, должны будут получить особую лицензию.

Как и любой другой потребитель литографического оборудования и материалов для производства полупроводниковых компонентов, SMIC сотрудничает с американскими компаниями Lam Research, KLA и Applied Materials. Даже литографическое оборудование голландской марки ASML может отгружаться в адрес SMIC в ограниченном ассортименте. Китайской компании, например, так и не удалось получить разрешение на импорт литографических сканеров ASML, позволяющих работать с так называемой EUV-литографией. Теперь у SMIC могут возникнуть проблемы с получением менее прогрессивных DUV-сканеров - как новых из Европы, так и восстановленных из США.

SMIC до сих пор отрицала свои связи с китайским военным сектором, но решение американских регуляторов было непреклонным, как отмечает агентство Reuters. К концу 2018 года китайские акционеры с государственным участием контролировали более 46 % капитала SMIC, а после дополнительного размещения акций в этом году их доля могла увеличиться. Возможно, именно усиление государственного контроля над SMIC в действительности и беспокоит американские власти, а их китайские оппоненты продолжают вливать в SMIC миллиардные инвестиции, чтобы превратить компанию во флагмана национальной полупроводниковой промышленности. В первом квартале текущего года более 60 % выручки SMIC формировали китайские клиенты.

Как напоминает Nikkei Asian Review, в рамках эксперимента SMIC пытается построить производственную линию по выпуску 40-нм компонентов, не использующую оборудование и материалы американского происхождения. За три года она намеревается аналогичным образом организовать выпуск 28-нм изделий. Санкции определённо усложнят эту задачу, поскольку даже партнёры SMIC за пределами США используют при изготовлении своей продукции американские технологии. Компания SMIC заявила Reuters, что не получала от американских властей каких-либо уведомлений о вступлении санкций в силу. Она продолжает настаивать, что обслуживает только коммерческих клиентов гражданского профиля, не имея отношения к оборонным заказам КНР.