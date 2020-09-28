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Суд заблокировал запрет Трампа на скачивание TikTok в США
08:04 28.09.2020 |
В Вашингтоне федеральный судья Карл Николс в воскресенье, 27 сентября, временно заблокировал запрет президента страны Дональда Трампа на скачивание китайского приложения TikTok. Это решение было принято буквально за несколько часов до того, как данный запрет должен был вступить в силу.
О блокировке подписанного Трампом 7 августа указа "О борьбе с угрозой TikTok" ходатайствовала компания-владелец приложения ByteDance.
Решение заблокировать для скачивания в стране сервис TikTok и месседжер WeChat, принадлежащий китайской компании Tencent, администрация Трампа объясняет соображениями национальной безопасности и желанием защитить персональные данные американских пользователей. В свою очередь, представители китайской компании подчеркивают, что данные юзеров из США хранятся на серверах внутри страны, а их бэкап - в Сингапуре.
В ходе рассмотрения вопроса о блокировке запрета на скачивание приложения адвокат компании ByteDance Джон Холл заявил, что такой запрет нарушил бы права пользователей на возможность делиться своими взглядами. "Это как если бы правительство закрыло дверь, ведущую к общественной дискуссионной площадке", - заявил адвокат.
Приложение TikTok в США
Изначально планировалось, что запрет на скачивание приложения TikTok вступит в силу 20 сентября, однако Трамп отложил этот срок на неделю в свете подготовки возможной сделки по частичной продаже сервиса американской компании Oracle.
Сообщая о решении временно отменить запрет на скачивание TikTok в магазинах мобильных приложений, судья пояснил, что оно не распространяется на другие ограничения, которые по плану администрации Трампа должны начать действовать в отношении приложения в ноябре.
По данным компании ByteDance, в США у приложения TikTok более 120 млн пользователей.
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